Basit ama etkili: Tıkalı kulağı anında açıyor

Yayınlanma: 23.04.2025 - 10:44

Güncelleme: 23.04.2025 - 10:44

Soğuk algınlığı, uçak yolculuğu, denize girme veya alerjik nedenlerle kulakta tıkanıklık hissi sıkça yaşanabilir. Bu durum hem işitme kalitesini düşürür hem de rahatsızlık verir. Neyse ki evde kolayca uygulayabileceğiniz basit bir yöntemle bu tıkanıklığı hızlıca gidermek mümkün!

İşte en etkili ve anında sonuç veren yöntem: Valsalva Manevrası

Nasıl Yapılır?

Derin bir nefes alın.

Ağzınızı kapatın ve burnunuzu iki parmağınızla sıkıştırın.

Burnunuz kapalıyken yavaşça burundan nefes vermeye çalışın.

Bu sırada kulağınızda bir "pıt" sesi ya da basınç değişimi hissederseniz, tıkanıklık açılmış demektir.

Dikkat Edilmesi Gerekenler:

Bu yöntemi çok güçlü uygulamayın; nazikçe yapın.

Kulağınızda ağrı, akıntı ya da sürekli tıkanıklık varsa mutlaka bir doktora başvurun.

Valsalva manevrası çocuklara uygulanırken çok daha dikkatli olunmalıdır.

Alternatif olarak: