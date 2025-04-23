Basit ama etkili: Tıkalı kulağı anında açıyor
Kulak tıkanıklığı can sıkıcı olabilir, ama çözümü çok basit! Evde uygulayabileceğiniz bu yöntemle tıkanıklığa anında veda edin.
Soğuk algınlığı, uçak yolculuğu, denize girme veya alerjik nedenlerle kulakta tıkanıklık hissi sıkça yaşanabilir. Bu durum hem işitme kalitesini düşürür hem de rahatsızlık verir. Neyse ki evde kolayca uygulayabileceğiniz basit bir yöntemle bu tıkanıklığı hızlıca gidermek mümkün!
İşte en etkili ve anında sonuç veren yöntem: Valsalva Manevrası
Nasıl Yapılır?
Derin bir nefes alın.
Ağzınızı kapatın ve burnunuzu iki parmağınızla sıkıştırın.
Burnunuz kapalıyken yavaşça burundan nefes vermeye çalışın.
Bu sırada kulağınızda bir "pıt" sesi ya da basınç değişimi hissederseniz, tıkanıklık açılmış demektir.
Dikkat Edilmesi Gerekenler:
Bu yöntemi çok güçlü uygulamayın; nazikçe yapın.
Kulağınızda ağrı, akıntı ya da sürekli tıkanıklık varsa mutlaka bir doktora başvurun.
Valsalva manevrası çocuklara uygulanırken çok daha dikkatli olunmalıdır.
Alternatif olarak:
- Ilık bir duş almak
- Sakız çiğnemek
- Esnemek
- Burun spreyi kullanmak (doktor önerisiyle) da işe yarayabilir.
En Çok Okunan Haberler
-
- SGK uzmanı temmuz zammı tahminini açıkladı!
- Özgür Özel'den traktör sayısı yanıtı
- Özgür Özel'den çağrı geldi
- İmamoğlu için verilen imza sayısı belli oldu
- AKP çakıldı, CHP büyük fark attı!
- DEVA Partisi'nde istifa: Nedenini açıkladı
- Bahçeli'nin ardından Türköne'den yeni açıklama
- Meteoroloji 3 ili uyardı: Çok kuvvetli geliyor!
- Devlet Bahçeli'den 'erken seçim' çıkışı
- İtalyanlar, Osimhen transferini duyurdu