Basit hareketleri bile zorlaştırıyor: Donuk omuz sendromu

Donuk omuz, tıp dilinde “adhesive capsulitis” olarak adlandırılan ve omuz ekleminin hareket kabiliyetini ciddi şekilde kısıtlayan bir hastalıktır. Genellikle yavaş ilerler, başlangıçta hafif bir ağrı ile kendini gösterir ve zamanla omuz hareketlerini neredeyse imkânsız hale getirebilir. Günlük yaşamda giyinmek, saç taramak ya da yük taşımak gibi basit hareketler bile büyük zorluk yaratır.

DONUK OMUZ NEDİR?

Donuk omuz, omuz eklemini saran kapsülün kalınlaşması ve sertleşmesi sonucu eklemde hareketin kısıtlanmasıdır. Çoğunlukla tek omuzda görülür, ancak bazı vakalarda her iki omuzu da etkileyebilir.

DONUK OMUZUN BELİRTİLERİ

Omuzda yavaş yavaş artan ağrı

Omuz hareketlerinde kısıtlılık

Geceleri artan ağrı ve uyku problemleri

Günlük aktivitelerde zorlanma (örneğin kolu yukarı kaldırmakta güçlük)

DONUK OMUZUN NEDENLERİ

Donuk omuzun kesin nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte;

Omuz yaralanmaları,

Uzun süre hareketsiz kalma,

Diyabet, tiroit hastalıkları,

Yaş (özellikle 40-60 yaş arası),

Kadınlarda daha sık görülmesi

önemli risk faktörleri arasında yer alır.

TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Fizik tedavi ve egzersizler: En etkili yöntemlerden biridir. Düzenli yapılan germe hareketleri omuzun açılmasını sağlar.

İlaç tedavisi: Ağrı ve iltihaplanmayı azaltmak için ağrı kesici veya antiinflamatuar ilaçlar kullanılabilir.

Kortizon enjeksiyonları: Şiddetli vakalarda eklem içine yapılan enjeksiyonlar rahatlama sağlayabilir.

Cerrahi müdahale: Çok nadir olarak, tedaviye dirençli olgularda tercih edilir.

ÖNLEMEK MÜMKÜN MÜ?

Omuz yaralanmalarından sonra eklemi uzun süre hareketsiz bırakmamak, düzenli egzersiz yapmak ve risk faktörlerini kontrol altında tutmak donuk omuz gelişimini azaltabilir.