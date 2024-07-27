Başkentin coğrafi işaretli lezzetinde hasat zamanı geldi: İlçenin en önemli gelir kaynağı!

Yayınlanma: 27.07.2024 - 14:14

Güncelleme: 27.07.2024 - 14:14

Çubuk ilçesinde yetiştirilen salatalıklarla hazırlanan coğrafi işaretli turşu damakları çatlatıyor.

TARLADAN TENEKEYE

Çubuk Belediyesi fidanlığında mart ila nisan ayının sonunda ekilen salatalıklar 4 aylık bir süre sonunda hasada hazır hale geliyor. Coğrafi işarete sahip olan Çubuk turşusu için yerinde yetiştirilmesi gereken salatalıklar, organiğe en yakın şekilde üretiliyor.

Hasadın ardından Çubuk Ev Tipi Turşu Üretim Tesisine getirilen salatalıklar burada önce elek makinesinden geçiriliyor. Salatalıklar bu makinede 0,1 ve 2 olarak adlandırılan boyutlara göre ayrılıyor. Küçükten büyüğe göre kasalara doldurulan salatalıkların sonraki durağı yıkama ve fırçalama makinesi oluyor.

Burada kasalardan tekneye boşaltılan salatalıklar fırça ve su ile temizlenerek banda çıkarılıyor. Ardından salatalıkların turşunun suyunu içine çekmesi için gerekli olan iğneleme işlemine geçiliyor. Ardından salatalıklar tekrar boş bir tekneye düşüyor ve tenekeye konarak bir dizi işlemden geçecek kurulum aşamasına geçiliyor.

KURULUM AŞAMASI

Bütün bu işlemlerin ardından salatalıkların 1 ay boyunca bekleyecekleri tenekenin kurulum aşaması başlıyor. Burada turşunun en önemli malzemelerinden biri olan sarımsak, defne yaprağı, acı biber ve tadına en önemli katkıyı sağlayan çiçekli dereotu, salatalıklarla beraber tenekeye koyuluyor. Ardından içinde 2 yıl öncesinden alınıp bekletilen üzüm sirkesi ve tuz olan suyu tenekeye aktarılarak bir gün boyunca fermente olması için ağzı açık şekilde bırakılıyor.

SUNUM AŞAMASI

Ardından tenekelerde bir ay boyunca bekletilen salatalıklar, tuzunun seyreltilmesi için tekneye boşaltılarak yıkanıyor. Damak çatlatan Çubuk Turşusu, farklı boyutlardaki kavanozlara tek tek yerleştirilip ağzı kapatılarak yurt içi ve yurt dışı siparişlere hazır hale geliyor.

TEST AŞAMASI

Turşular yola çıkmadan önce gıda teknikerleri tarafından, turşuların Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine uygun olup olmadığının kontrol edildiği test aşamasından da geçiyor. Burada önce coğrafi işaret belgesi denetiminden geçen turşular daha sonra tuz tayini, asetik tayini ve pH tayinine tabi tutuluyor. Bunun üzerine tüketim aşamasında herhangi bir sorunun olmadığının anlaşılmasının ardından turşular kamyonlara yüklenerek dağıtıma çıkıyor.

Şanlıurfa’dan Ankara’ya salatalık hasadı için gelen bir işçi İHA muhabirine yaptığı açıklamada, “Şu anda 45 ila 50 dönüme bakıyoruz. Başka yerde biber ve fasulye var. Onları ayrı gruplar topluyorlar. Sabah 08.00’de başlıyor, 12.00’de bırakıyoruz” ifadesini kullandı.

Çubuk turşusu üreticilerinden Satı Özkan ise “Çubuk turşusu salatalıkları doğal. Tarladan geliyor, yıkanıyor, eleniyor, iğneleniyor. Özelliği tamamen doğal olması. Sevgimizi katarak yapıyoruz burada turşuları. İçine sarımsak, dereotu, defne yaprağı, karabiber, acı biber. Turşu Çubuk’ta yaşayan vatandaşlar için önemli gelir kaynağı” dedi.

Turşu satılan bir mağazaya alışveriş yapmaya gelen Bengüsü Taylan, “Buranın turşularının çok meşhur olduğunu duydum. Tadım yapmıştım daha öncesinde, çok beğendim. O yüzden turşum bittiğinde Çubuk’a gelip turşumu alıp geri gidiyorum. Salatalık ve karışık turşusunu çok seviyorum. Turşu suyunu çok seviyorum. Bağışıklık sistemini düzelttiği söyleniyor. Sindirime de iyi geliyor. Sıklıkla tüketmeye çalışıyorum. Daha çok sirkeli olanı yedim ve onun verdiği mayhoşluk daha iyi geliyor. Bu mükemmel lezzeti deneyip görmeliler” diye konuştu.