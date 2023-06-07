Basmane’de tarih gün yüzüne çıkıyor

Yayınlanma: 07.06.2023 - 14:57

Güncelleme: 07.06.2023 - 14:57

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Konak-Kadifekale aksındaki düzenleme çalışmaları devam ediyor. Kentin kültürel ve tarihi zenginliğini oluşturan eski yapıların korunması, gelecek kuşaklara aktarılması ve turizme kazandırılması için harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, Basmane Pazaryeri Mahallesi’nde aralarında Tevfik Paşa Konağı ve ünlü yazar Tarık Dursun K’nın bir süre yaşadığı ev olmak üzere tarihi 6 yapının restorasyonunun yüzde 35’ini tamamladı. Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 2024 yılında tamamlayacağı Oteller Projesi kapsamındaki restorasyon çalışmaları 31 milyon 880 bin liraya mal oluyor.

KONAKLAMAYA VE GÜNÜBİRLİK GEZİYE AÇILACAK

Basmane bölgesindeki Pazaryeri Mahallesi’nde 19’uncu yüzyıl geleneksel İzmir evlerinin birbirinden farklı örneklerinin karşılıklı konumlandığı tarihi sokağı canlandırdıklarını dile getiren Yapı İşleri Dairesi Başkanı Murat Yenigül “Gevrekçi Kız Sokağı olarak da anılan 945 sokakta yer alan Osmanlı dönemi sivil mimari örneklerinden 6 tarihi yapı, restorasyon ve rekonstrüksiyon uygulamaları sonunda yeniden ayağa kalkacak. Basmane bölgesinin en büyük tarihi sivil mimari örneklerinden olan Tevfik Paşa Konağı’nın da bu proje kapsamında restorasyonu yapılacak ve günümüz ihtiyaçlarına göre işlevlendirilen bu eserler konaklama, kafe ve restoran olarak halka hizmet edecek” dedi.

TARİHİ YAPILAR İZMİRLİLERİN KULLANIMINA SUNULACAK

Tarihi Yapılar Şube Müdürlüğü’nde görevli mimar Dilara Yöndem Kayan ise “Yapıların statik taşıyıcılığını yitirmiş kısımlarını söküp özgün dokuyu esas alarak onaylı projesine göre imalatını yapıyoruz. Temel güçlendirmelerimizi yaptık. Ahşap karkasları da yenileyerek binaları ayağa kaldıracağız. Proje tamamlandığında kafe, restoran, otel ve meydan olarak İzmirlilerin kullanımına sunulacak” şekline konuştu.