'Başöğretmen Atatürk' ödülü Sunay Akın'a verildi
Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Eğitim İş Sendikası işbirliği ile düzenlenen 13'üncü Başöğretmen Atatürk Onur Ödülü, şair, yazar, gazeteci, araştırmacı ve tiyatro oyuncusu Sunay Akın'a verildi. Akın, "Eşim de öğretmen. Bu ödülü tüm öğretmenler adına alıyorum" diye konuştu.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde Eğitim İş Sendikası işbirliği ile Atatürk Kültür Merkezi’nde Başöğretmen Atatürk Onur Ödülü programı düzenledi.
Ödül törenine Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı ve Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay, Eğitim İş Antalya Şube Başkanı Sadık Acar, eski CHP Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın, CHP Antalya İl Başkanı Nuri Cengiz ve öğretmenler katıldı.
Programda öğretmenlerden oluşan ‘Grup Haziran’ mini bir konser verdi.
Sözcü'de yer alan habere göre; konserin ardından şair Sunay Akın’a, Başöğretmen Atatürk Onur Ödülü takdim edildi.
'BENİ ZİYADESİYLE MUTLU ETTİ'
Sunay Akın, “Böyle anlamlı bir ödüle layık görülmem beni ziyadesiyle memnun etti. Değerli öğretmenlerimin ödülünü alırken ben bu ödülü kime ithaf edeyim diye çok düşündüm. O kadar güzel öğretmenler tanıdım ki hayatımda. Eşim de öğretmen. Bu ödülü tüm öğretmenler adına alıyorum” dedi.
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