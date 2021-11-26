Yaralı köpeğe yardım eden yurttaş sosyal medyada gündem oldu: "Tamam, yardım edeceğim yavruna"
Yolda gördüğü yaralı bir köpeğin yardımına koşan ve ardından onu veterinere götüren bir yurttaşın görüntüleri, sosyal medyaya damga vurdu. Görüntülerde, yaralanan köpeğin annesinin de o sırada orada olduğu, yardımsever yurttaşın, köpeğe "Tamam, yardım edeceğim yavruna, merak etme" dediği duyuluyor.
Bir sürücünün, yolda gördüğü yaralı yavru köpeği aracına alıp veterinere götürdüğü ve yavrunun annesi olduğu düşünülen köpekle konuştuğu anlar sosyal medyada gündem oldu.
Görüntülerde, yardımsever yurttaş köpeği görür görmez arabasını durduruyor ve yaralı köpeğin yanına koşuyor. Videoda, o sırada yaralı yavrunun yanında olan ve annesi olduğu düşünülen köpeğin ve yurttaşın arasında geçen diyalog da duyuluyor.
Yurttaş, yavrusu için yardım isteyen köpeğe, "Tamam yardım edeceğim yavruna... Gel, sen de gel, seni de götürürüm" diye sesleniyor.
VETERİNERE GÖTÜRDÜ
Videonun devamında sürücü, yaralı köpeği ve annesini veterinere götürüyor. O anlarda, anne köpeğin, yaralı yavrunun yanından ayrılmadığı görülüyor.
'HİÇ TANIMIYOR OLSAM DA, CANI YÜREKTEN TEŞEKKÜR EDİYORUM'
Görüntüleri sosyal medyada yayınlayan İzzet Çapa, paylaşımında yardımsever yurttaşa teşekkür etti.
Çapa, şu ifadeleri kullandı:
"Her kimsen... Hiç tanımıyor olsam da seni canı yürekten teşekkür ediyorum sana yüreği güzel kardeşim. Allah ne muradın varsa versin. Senin gibi kalbi güzel insanların yüzü suyu hürmetine dönüyor yemin ederim bu insafsız, vicdansız dünya. Seni o güzel yüreğinden öperim. Var ol."
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