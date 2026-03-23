İran, kıyı ve adalarına olası bir saldırı girişiminde Basra Körfezi’ne ‘mayın döşeyeceğini’ duyurdu. Peki, Basra Körfezi nerede? Basra Körfezi nereye bağlı? Basra Körfezi'nin haritadaki yeri

Basra Körfezi, Orta Doğu'da, Arap Yarımadası ile İran'ın güneybatısı arasında yer alan, Hint Okyanusu'nun bir uzantısı olan stratejik bir iç denizdir.

Körfezin coğrafi konumu ve çevresindeki ülkeler şu şekildedir:

Konumu: Umman Denizi'ne Hürmüz Boğazı üzerinden bağlanır.

Kıyısı Olan Ülkeler: Kuzeydoğuda İran, batıda ve güneyde ise Suudi Arabistan, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn ve kuzeybatıda Irak ile çevrilidir.

Önemi: Dünyanın en zengin petrol ve doğal gaz rezervlerine ev sahipliği yapması nedeniyle küresel ekonomi ve jeopolitik açıdan dünyanın en kritik su yollarından biri olarak kabul edilir.