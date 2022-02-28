Başrol oyuncusu açıkladı: Sadakatsiz'in final tarihi belli oldu
Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz'den final haberi geldi. İkinci sezonunda izleyicilerle buluşan ve çarşamba akşamları ekrana gelen dizi, son zamanlarda düşen reytingleri sebebi ile dikkat çekiyordu. Son olarak, Sadakatsiz'in başrol oyuncusu Caner Cindoruk, dizinin final tarihini açıkladı.
Sadakatsiz dizisi ilk sezonuyla reyting listelerinde zirveyi rakiplerine bırakmamıştı. Fakat hikayenin uzaması ve senaryonun da tıkanması izleyicinin heyecanını köreltti. Dizi, reytinglerde çok fazla düşüş yaşamadı fakat senaryonun sonuna gelindiği için final çanları çalmaya başlamıştı.
Bu nedenle de bazı karakterler diziye veda etmişti. Ali İl, Yeliz Kuvancı ve Burak Sergen diziden ayrılmıştı.
Son olarak dizinin final gerçeğini ise Caner Cindoruk açıkladı. Dizinin başrol oyuncusu Cindoruk, Med Yapım’ın sahibi yapımcı Fatih Aksoy’un annesinin cenaze töreninde diziyle ilgili önemli bir açıklama yaptı.
FİNAL TARİHİNİ AÇIKLADI
Sadakatsiz dizisinde Cansu Dere’yle birlikte başrolleri paylaşan Cindoruk, Magazinburada.net'e yaptığı açıklamada “Son düzlüğe girdik. Bu sezon bitireceğiz. Son 10 bölümümüz kaldı” dedi. Böylece Sadakatsiz'in 60. bölümde final yapacağı belli oldu.
BİRÇOK OYUNCU AYRILMIŞTI
Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen ve Berkay Ateş'in yer aldığı Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Sadakatsiz, son dönemde vedalarla gündeme gelmişti. Dizide Melih ve Bahar rollerine hayat veren Ali İl ile Yeliz Kuvancı projeye veda etmişti.
Son olarak Haluk karakterini canlandıran Burak Sergen de, rol gereği ölerek diziden resmen ayrılmıştı.
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