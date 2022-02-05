Sadakatsiz'de üçüncü veda: Usta isim diziden ayrılıyor
Kanal D'nin her bölümü büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Sadakatsiz'de yaprak dökümü yaşanmaya başladı. Sezon sonunda final yapacağı konuşulan diziye Ali İl ve Yeliz Kuvancı'nın ardından son olarak Burak Sergen'in de veda edeceği öğrenildi.
Başrollerini Cansu Dere, Caner Cindoruk, Berkay Ateş ve Melis Sezen'in paylaştığı Sadakatsiz dizisi, yeni bölümleriyle ekrana gelmeye devam ediyor. Reytinglerde istenilen başarıya ulaşan dizi için yeni iddialar ortaya atılmaya başladı.
'SEZON SONUNDA FİNAL YAPACAK' İDDİASI
TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Sadakatsiz dizisi sezon sonunda final yapacak. Reytinglerde iyi bir seviyeye ulaşan dizinin final yapma nedeni ise senaryonun sonuna geliniyor olması.
BURAK SERGEN DİZİDEN AYRILIYOR
Öte yandan dizide vedalar da yaşanmaya devam ediyor. Ali İl ve Yeliz Kuvancı, hikayeleri bittiği için diziden ayrıldı.
İddiaya göre dizide Haluk karakterine hayat veren usta oyuncu Burak Sergen'in de yakında projeye veda edeceğini öğrenildi.
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