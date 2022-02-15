Sadakatsiz'in 49. bölüm fragmanı yayınlandı: Burak Sergen, diziye veda ediyor

15 Şubat 2022 Salı, 09:40

Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen ve Berkay Ateş'in yer aldığı Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Sadakatsiz, heyecanlı bölümleriyle ekrana gelmeye devam ediyor. BBC'nin BAFTA Ödüllü Doktor Foster dizisinden uyarlanan Medyapım imzalı Sadakatsiz dizisi, 49. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Dizinin 16 Şubat Çarşamba akşamı ekrana gelecek olan yeni bölümünde bir veda yaşanacak.

HALUK HAYATINI KAYBEDİYOR

Sadakatsiz'in yeni bölümünde Haluk karakterini canlandıran Burak Sergen, diziye resmen veda ediyor.

Fragmanda; Aras, "Sen ne aşağılık, ne yalancı bir herifsin be! Öğrenmeyeceğim zannettin değil mi? Ama her şeyi öğrendim. Senin yüzünden babamı kaybettim ben. Bak gör ben sana neler yapacağım" diyerek Haluk'a çıkışıyor.

Tartışma sonrası kalp krizi geçiren Haluk hayatını kaybediyor. Aras, Asya'ya her şeyi arkada bırakıp gitmeyi teklif ederken Ali ise her şeyi duyuyor.

Dizide Haluk'un ölmesinin ardından, Volkan şirketin başına geçiyor. Gönül, tüm yetkileri Volkan'a vererek şirketin başına geçmesini sağlıyor. Asya'nın ise başka bir planı var.

İşte Sadakatsiz 49. bölüm fragmanı için tıklayın.