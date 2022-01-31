Sadakatsiz’in iki ünlü oyuncusu diziye veda ediyor
Başrollerini Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen ve Berkay Ateş'in paylaştıkları Sadakatsiz dizisinden İki ünlü oyuncu ayrılıyor.
Kanal D’nin Sadakatsiz dizisi ikinci sezonunda da çarşamba akşamları seyiricisiyle buluşmaya devam ediyor. Neslihan Yeşilyurt’un yönettiği Medyapım imzalı dizi koronavirüs vakaları nedeniyle girdiği aranın ardından izleyiciyle buluşacak.
Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Berkay Ateş’in başrolünü paylaştığı dizide ana kadroda yer alan iki oyuncu birden ayrılacak. Dizide Melih ve Bahar rollerine hayat veren Ali İl ile Yeliz Kuvancı projeye veda edecek.
İki oyuncunun hayat verdikleri karakterlerin hikâyeleri sona erdiği için yeni bölümde Sadakatsiz’e veda edecekleri öğrenildi.
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