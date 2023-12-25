Başrolünde Feyyaz Şerifoğlu'nun yer aldığı 'Bir Sevdadır'dan ilk fotoğraf!
Başrollerinde Feyyaz Şerifoğlu ve Sude Zülal Güler'in yer aldığı 'Bir Sevdadır' dizisinin setinden ilk fotoğraf geldi.
TRT 1 ekranlarında izleyicilerle buluşacak olan 'Bir Sevdadır' dizisinin çekimlerine Kapadokya’da başlandı. Dizi, başrollerini Feyyaz Şerifoğlu ve Sude Zülal Güler'in paylaştığı romantik bir hikayeyi konu alacak.
Dizinin başrol oyuncuları Feyyaz Şerifoğlu (Yasin) ve Sude Zülal Güler (Yeşil), fotoğrafta bir araya gelerek izleyicilere dizinin başlama heyecanını yaşattı. 'Bir Sevdadır’ın sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşım, diziseverlere ilk görsel ipucunu sunuyor.
Dizinin kadrosunda ise Ekin Mert Daymaz, Ekin Aksoy, Sinan Tuzcu, Sinem Uslu, Merve Şeyma Zengin, Doğukan Polat ve Meral Çetinkaya gibi deneyimli isimler bulunuyor. Senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem’in kaleme aldığı dizinin yönetmenliğini Yıldız Aşanboğa üstleniyor.
'Bir Sevdadır', Kapadokya'nın eşsiz atmosferinde çekilen sahneleriyle, oyuncu kadrosunun performansı ve etkileyici hikayesiyle izleyicilere unutulmaz bir televizyon deneyimi sunmaya hazırlanıyor. Dizi tutkulu bir aşk hikayesini ele alacak ve izleyicilere duygu dolu anlar yaşatacak. Heyecanla beklenen dizinin yayın tarihi ve detayları izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.
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