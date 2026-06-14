Batman'da hasat öncesi kritik müdahale: Bölge ekonomisinin can damarı

İlçe genelinde üzüm bağlarının gelişim sürecine girmesiyle birlikte, yapraklarda ve salkımlarda ciddi verim kayıplarına yol açabilen külleme hastalığı riskine karşı üreticiler harekete geçti. Traktör arkası modern ekipmanların yanı sıra geleneksel yöntemlerle de sürdürülen ilaçlama çalışmaları, bağların geleceği için büyük önem taşıyor. Bağlarında ilaçlama yapan Gercüşlü üreticiler, bu yılki yağışların ardından asmaların durumundan memnun olduklarını ifade ederek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Emeğimizin boşa gitmemesi, kaliteli ve bereketli bir hasat dönemi geçirmek için bağlarımızı titizlikle ilaçlıyoruz. İnşallah bu yıl tüm çiftçilerimiz için hayırlı ve bol kazançlı bir yıl olur."

Yaz aylarının gelişiyle birlikte adeta yeşil bir örtüyle kaplanan Gercüş bağlarındaki hareketlilik, dron kameralarına yansıdı. Çiftçilerin sıra sıra dizilmiş asma bağları arasındaki hummalı çalışması, gökyüzünden bakıldığında hem tarımsal mücadelenin zorluğunu hem de bölgenin etkileyici doğasını gözler önüne serdi.