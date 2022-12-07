Cenneti Beklerken filminin konusu ne, oyuncuları kim? Cenneti Beklerken filmi nerede çekildi?

07 Aralık 2022 Çarşamba, 13:44

Cenneti Beklerken, yönetmenliğini ve senaristliğini Derviş Zaim'in üstlendiği, 2006 yapımlı bir dram/bilim kurgu filmidir.

CENNETİ BEKLERKEN FİLMİNİN KONUSU NE?

Eflatun isimli bir nakkaş, bir görevi gerçekleştirmek üzere Anadolu’ya varır. Bu gezi, ona, hem kendi sanatını diyar diyar gezdirmek gibi bir imkan tanırken hem de kendi sanatını geliştirmek adına kültürel bir zenginlik bahşeder. Yolculuk esnasında Leyla adında oldukça güzel bir kızla tanışır.

CENNETİ BEKLERKEN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Melisa Sözen

Mesut Akusta

Serhat Tulumluer

CENNETİ BEKLERKEN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri Kayseri'de, Selçuklardan kalma Saruhan'da izin alınarak gerçekleştirilmiştir.

CENNETİ BEKLERKEN FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Cenneti Beklerken filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.6 olarak belirlenmiştir.