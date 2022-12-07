Cenneti Beklerken filminin konusu ne, oyuncuları kim? Cenneti Beklerken filmi nerede çekildi?
2017 yılında vizyona giren Daire filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Daire filminin konusu ne? Daire filminin oyuncuları kim? Daire filminin IMDb puanı kaç?
Cenneti Beklerken, yönetmenliğini ve senaristliğini Derviş Zaim'in üstlendiği, 2006 yapımlı bir dram/bilim kurgu filmidir.
CENNETİ BEKLERKEN FİLMİNİN KONUSU NE?
Eflatun isimli bir nakkaş, bir görevi gerçekleştirmek üzere Anadolu’ya varır. Bu gezi, ona, hem kendi sanatını diyar diyar gezdirmek gibi bir imkan tanırken hem de kendi sanatını geliştirmek adına kültürel bir zenginlik bahşeder. Yolculuk esnasında Leyla adında oldukça güzel bir kızla tanışır.
CENNETİ BEKLERKEN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Melisa Sözen
Mesut Akusta
Serhat Tulumluer
CENNETİ BEKLERKEN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Filmin çekimleri Kayseri'de, Selçuklardan kalma Saruhan'da izin alınarak gerçekleştirilmiştir.
CENNETİ BEKLERKEN FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Cenneti Beklerken filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.6 olarak belirlenmiştir.
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