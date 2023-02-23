Bayatlamayan kurabiyelerin püf noktası. Pastacılar sır gibi saklıyorlardı

Yayınlanma: 23 Şubat 2023 - 21:00

Güncelleme: 23 Şubat 2023 - 21:00

Kurabiye en sevilen lezzetler arasında yer alıyor. Ancak kurabiye pişirirken bazı püf noktalara dikkat etmekte fayda var. Tarifsiteniz'de yer alan bir içerikte; Lezzetli kurabiyelerin sırrı paylaşıldı. Mutfakta çok zamanınızı almadan kolay ve pratik bir şekilde yapabileceğiniz bu kurabiyeyi tadan misafirleriniz sizden tarifini alabilmek için adeta birbirleri ile yarışacaklar. Üstelik pişireceğiniz kurabiye en az 1 hafta boyunca bayatlamayacakta.

SİRKE EKLEMEYİ UNUTMAYIN

Ağızda dağılan kurabiyeler için kurabiyenin harcına bir ya da iki damla kadar sirke damlatırsanız kurabiyelerin daha güzel olmasını sağlarsınız. Aynı zamanda toz şeker yerine pudra şekeri kullanmak da kurabiyenin kıvamı için son derece önemlidir.



Ağızda dağılan ve bayatlamayan kurabiye tarifi nasıldır?

Tuzlu Kurabiye Tarifinin Malzemeleri:

1 paket oda sıcaklığında margarin veya tereyağı

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 çay kaşığı tuz

Yarım çay bardağı Üzüm sirkesi

1 paket kabartma tozu

2,5 su bardağı un

Tuzlu Kurabiye Tarifinin Üzeri için:

Yumurta sarısı

Susam

Çörekotu



Tuzlu Kurabiye Tarifinin Yapımı:

*Yoğuracağımız kaba margarini, sıvı yağı, tuzu, sirkeyi ve kabartma tozunu ilave edip iyice karıştırın.

*Üzerine azar azar ilave ettiğimiz unu kulak memesi kıvamına gelene kadar yoğurun hamurdan Ceviz büyüklüğünde parçalar kopartalım.

*Elimizde istediğimiz şekli verdiğimiz kurabiyelerimize yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine dizelim.

*Üzerine yumurta sarısı sürüp çörekotu ve susam serpelim.

*Önceden ısıttığımız 180 derece fırında 25-30 dakika üzerleri kızarana kadar pişirelim.

Afiyet olsun...



