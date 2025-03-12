Baygınlık geçirdi! Herkesi korkutan anlar...

Survivor 2025 sezonunun yeni bölümünde yarışmacının oyun alanında baygınlık geçirmesi herkesi korkuttu.

Baygınlık geçirdi! Herkesi korkutan anlar...
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 12.03.2025 - 23:35

Survivor Allstar'ın 12 Mart akşamı ekranlara gelen yeni bölümünde Kırmızı Takım yarışmacılarından Çılgın Sedat'ın baygın geçirmesi herkesi korkuttu.

Haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu için yarışmacılar bir araya geldi. Gerçekleştirilen denge oyununda havuza düşerken kafasını çarpan Sedat'ı arkadaşları havuzdan çıkarttı. Havuzdan çıkartılıtrken yarışmacı baygınlık geçirdi.

Sedat'a ilk müdahale oyun alanında yapıldı. Kısa süre sonra kendine gelen yarışmacı oyunu, yarışma alanında yatarak takip etti. 


Etiketler: #survivor #çılgın sedat #sakatlık

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