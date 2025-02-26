Masterchef yarışmacısı Beyza'nın yüzü yanmıştı: Aylar sonra ilk kez paylaştı!

MasterChef Türkiye 2024 yarışmacılarından Beyza Huri Aydın, yaşadığı talihsiz kaza sonrası yüzündeki yanık izlerini ilk kez paylaştı.

Masterchef yarışmacısı Beyza'nın yüzü yanmıştı: Aylar sonra ilk kez paylaştı!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 26.02.2025 - 15:36

MasterChef Türkiye 2024 sezonuna damga vuran isimlerden biri olan Beyza Huri Aydın, başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

Yarışma sürecinde hem yeteneğiyle hem de özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Beyza, yaşadığı talihsiz kaza sonrası zor günler geçirdi.

Yarışma sırasında kızgın yağ dolu bir tepsiyi hızla çevirmesi sonucu yüzüne yağ sıçrayan Beyza Aydın, ciddi bir yanık yaralanması yaşadı. Bu kaza nedeniyle bir süre yarışmadan uzak kalan Beyza, yaşadığı durumu aylar sonra takipçileriyle paylaştı.

Bir takipçisinin, "Yüzün yandığından bir gün sonra ne düşündün?" sorusuna Beyza, şu yanıtı verdi:

"Aslında bana yüzümü kimse göstermedi o gün. Hastaneye geldiğimde kendim gördüm ve o ana kadar o kadar kötü olduğunu düşünmüyordum. O yüzden direkt olarak ben yarışmaya ne zaman döneceğimi düşündüm."

Beyza Huri Aydın’ın sosyal medya üzerinden paylaştığı yeni fotoğrafta yüzündeki yanık izleri net bir şekilde görüldü. Yarışmacı, takipçilerine dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.


Etiketler: #Masterchef Türkiye

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