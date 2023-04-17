Bayram için yapabileceğiniz en lezzetli ve en pratik şerbet tarifi

Yayınlanma: 17.04.2023 - 23:37

Güncelleme: 17.04.2023 - 23:37

Şerbet, şekerli, ballı, güllü, baharatlı veya meyve aromalı ferahlatıcı içecek veya tatlı yapımında kullanılan şekerli sıvı olarak bilinir. Şurup sözcüğü de sık sık şerbet ile aynı anlamda kullanılmaktadır. Şurup, kaynatılarak yoğunluğu artırılmış içecek olarak biinir. Daha sonra ise şuruplar suyla inceltilerek şerbet haline getirilirler.



En çok sevilen şerbet ise reyhan şerbetidir. Peki reyhan şerbeti nasıl yapılır?

1 lt sıcak su

3/4 su bardağı toz şeker

1 demet reyhan (Sapı ve yaprağı birlikte)

1/2 adet limon

1 adet çubuk tarçın

1-2 adet karanfil

TARİFİ

İlk olarak reyhanları sap ve yapraklarıyla birlikte limon ve şekerle ovun, reyhanlar iyice rengini versin.

Ardından reyhan karışımının üzerine tarçın ve karanfilleri de koyarak, tüm malzemenin üzerine sıcak suyu ekleyin.

Hazırladığınız karışımı oda sıcaklığına gelinceye kadar bekletin. Soğuyunca buzdolabına kaldırın. Şerbet dinlenince delikli süzgeçle süzün.

Reyhan şerbetini bardaklara doldurun ve soğuk bir şekilde servis edin. Afiyet olsun.





Reyhan şerbetinin püf noktaları

Tarife başlamadan önce reyhan bitkisini sudan geçirin ve süzülmesi için bir süre bekletin.

Karışımı hazırlarken 1 çay kaşığı limon tuzu ekleyin. Böylece saklama süresi uzayacaktır.

Reyhanın farklı çeşitleri olduğu için, şerbet yapımında mor reyhan kullanmaya özen gösterin.

Tarçın çubuğu yerine toz tarçın ekleyecekseniz, 1 tatlı kaşığı kullanmanız yeterli olacaktır.

Yararlanılan kaynak: Lezzet.com.tr