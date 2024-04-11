Bayram ziyaretlerinde 'moral bozan' akrabadan korunmanın 6 yolu

Yayınlanma: 11.04.2024 - 14:28

Güncelleme: 11.04.2024 - 14:29

Mashable Türkiye Su Yazıcı'nın haberine göre, Yale Duygusal Zekâ Merkezi'nin kurucu ortağı ve danışmanı olan Robin Stern bir psikanalist. Tatil ve bayramlarda gerçekleşen buluşmaların olumsuz aile dinamiklerini ortaya çıkarabileceğini vurgulayan Stern, “Belki de hakkınızdaki düşünceleriyle sizi rahatsız eden ve bunları size söylemekten zevk alan bir akrabanız var" diyor.

Ailenizle huzur içinde bir günün tadını çıkarmaya çalışırken sık sık kendinizi savunmak durumunda kalıyor veya sürekli bir şeyleri yanlış yapma korkusu yaşıyorsanız Stern’e göre ‘Gaslighting’ etkisinde olabilirsiniz. Peki akrabalarla geçirilen bir bayram gününde huzurun kaçmaması için ne yapabiliriz? Stern, Washington Post için kaleme aldığı makalede aşağıdaki ipuçlarını dikkate almanızı öneriyor.

1. Hislerinize kulak verin Biri size düşünce biçiminizle veya nasıl biri olduğunuzla ilgili bir şeyler söylediğinde bunun nahoş bir durum olup olmadığını tartın ve durumu idrak edebilmek için kendinize biraz düşünme payı verin. Hislerinize kulak verin ve gerekli gördüğünüz takdirde hemen sınır koyun. Örneğin, saldırıya uğradığınızı hissettiğinizde konuşmayı sonlandırın.

2. Vazgeçmeyi tercih edin Bunun bir iktidar mücadelesi olup olmadığını saptayın. Diyaloğun nerede ana konudan uzaklaşıp suçlama veya utandırmaya dönmeye başladığına dikkat edin. Böyle olduğunda hemen tartışmadan çekilin. Kimsenin söylediklerini kontrol edemeyeceğinizi unutmayın. Ancak nasıl yanıt vereceğinizi seçebilir veya vermemeyi tercih edebilirsiniz.

3. Pozitif kalmaya gayret edin Bir akrabanız doğru karar vermediğinizi kabul etmenizi istediğinde bunu sebebini anlamaya çalışın. Sizi seviyor ve gereğinden fazla risk aldığınızı düşündüğü için bunu yapıyor olabilir mi? Durumu yeniden değerlendirmek, onu daha pozitif bir ışık altında görmenize yardımcı olabilir.

4. Kötü niyetli yaklaşımlara geçit vermeyin İçinde bir parça doğruluk payı olsa bile, sizi yaralamaya yönelik eleştirileri asla dinlemeyin. Toksik geldiği anda uzaklaşmak için izin isteyin. Dikkatinizi başka yöne çevirmek zor olsa bile, o anda farklı bir şey yapın. Bu size rahatlama ve hatta belki de güçlenme hissi verecek.

5. Proaktif olun Sizi huzursuz eden kişiyle konuşmaya niyetliyseniz ona sohbet etmek için ne zaman müsait olduğunu sorun. En iyi zaman ortada dinleyicilerin olmadığı zamandır. Duygularınızı kontrol etme gücünüz olduğunu unutmayın. Derin nefesler alın, kendi kendinize moral konuşması yapın ve soğukkanlılığınızı koruyabildiğinizde iletişime geçin.

6. Ve sınırlarınızı koruyun Başlattığınız konuşmalara dikkat edin ve söz konusu akrabanızla kişisel sınırlar belirleyin. Bazen bu akrabanızın sizi ve olaylara bakış açınızı onaylamasına ihtiyaç duyduğunuzu hissedebilirsiniz. Son bir ipucu: Etrafınızı sizi yücelten ve yanında sevildiğinizi hissettiğiniz insanlarla çevreleyin” diyor.