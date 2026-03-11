Ramazan Bayramı, 2026 yılında Mart ayına denk geliyor. Peki, Bayrama kaç gün kaldı? Ramazan Bayramı hangi gün, ayın kaçında?
BUGÜN RAMAZAN'IN KAÇINCI GÜNÜ?
11 Mart 2026 Çarşamba günü Ramazan ayının 21. gününe denk geliyor.
RAMAZAN'IN BİTMESİNE KAÇ GÜN KALDI?
Hicri takvime göre Ramazan ayının 29 gün sürmesi durumunda, 11 Mart 2026 tarihi itibarıyla oruç ibadetinin tamamlanmasına 9 gün bulunuyor.
RAMAZAN BAYRAMI HANGİ GÜN AYIN KAÇINDA?
19 Mart 2026 Perşembe: Arefe günü
20 Mart 2026 Cuma: Ramazan Bayramı 1. gün
21 Mart 2026 Cumartesi: Ramazan Bayramı 2. gün
22 Mart 2026 Pazar: Ramazan Bayramı 3. gün