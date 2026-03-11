Cumhuriyet Gazetesi Logo
11.03.2026 10:17:00
Haber Merkezi
Bayrama kaç gün kaldı? Ramazan Bayramı hangi gün, ayın kaçında?

Ramazan Bayramı tatili süresi, günleri ve tarihleri 2026, kamuoyunun gündeminde yer almaya devam ediyor. Peki, Bayrama kaç gün kaldı? Ramazan Bayramı hangi gün, ayın kaçında?

Ramazan Bayramı, 2026 yılında Mart ayına denk geliyor. Peki, Bayrama kaç gün kaldı? Ramazan Bayramı hangi gün, ayın kaçında?

BUGÜN RAMAZAN'IN KAÇINCI GÜNÜ?

11 Mart 2026 Çarşamba günü Ramazan ayının 21. gününe denk geliyor. 

RAMAZAN'IN BİTMESİNE KAÇ GÜN KALDI?

Hicri takvime göre Ramazan ayının 29 gün sürmesi durumunda, 11 Mart 2026 tarihi itibarıyla oruç ibadetinin tamamlanmasına 9 gün bulunuyor.

RAMAZAN BAYRAMI HANGİ GÜN AYIN KAÇINDA?

19 Mart 2026 Perşembe: Arefe günü

20 Mart 2026 Cuma: Ramazan Bayramı 1. gün

21 Mart 2026 Cumartesi: Ramazan Bayramı 2. gün

22 Mart 2026 Pazar: Ramazan Bayramı 3. gün

