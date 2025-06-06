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Bayramda AVM'ler açık mı? AVM'ler çalışıyor mu?

Bayramda AVM'ler açık mı? AVM'ler çalışıyor mu?

6.06.2025 09:53:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Bayramda AVM'ler açık mı? AVM'ler çalışıyor mu?

Dört günlük Kurban Bayramı tatilinde AVM'lerin açık olup olmadığı alışverişe çıkacaklar tarafından araştırılıyor. Peki, Bayramda AVM'ler açık mı? AVM'ler çalışıyor mu?

Kurban Bayramı dört gün resmi tatil ve ayrıca alışveriş merkezi çalışanları Kurban Bayramı'nda aileleri ve sevdikleri ile zaman geçirecek. Peki, Bayramda AVM'ler açık mı? AVM'ler çalışıyor mu?


AVM'LER BAYRAMIN İLK GÜNÜ AÇIK MI?

Alışveriş merkezleri bayramın ilk günü olan 6 Haziran'da kapılarını öğleden sonra aralayacak. Bazı AVM'ler 13:00'te başlarken bazıları ise 14:00 sıralarında açılış yapıyor. 

ALIVERİŞ MERKEZLERİ BAYRAMDA KAÇA KADAR AÇIK?

AVM'ler bayramın ikinc, üçüncü ve dördüncü günleri normal mesai saatlerinde çalışacak. Yani alışveriş merkezleri 7-8-9 Haziran'da saat 10:00'da açılacak ve 22:00'de kapanacak.

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