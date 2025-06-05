Kurban Bayramı tatilini kültürel ve tarihi keşiflerle değerlendirmek isteyenler hangi müzelerin açık olup olmadığını sosyal medyada araştırıyor. Peki, Bayramda hangi müzeler açık olacak? Bayramda müzeler açık mı?





BAYRAMDA MÜZELER AÇIK MI?

6, 7 ve 8 Haziran 2025 tarihlerinde, Kurban Bayramı'nın ilk üç gününde tüm saray, köşk, kasır ve müzeler ziyarete açık olacak.

KURBAN BAYRAMI'NDA HANGİ MÜZELER VE SARAYLAR AÇIK OLACAK?

Kurban Bayramı'nda bu müze ve saraylar açık olacak: