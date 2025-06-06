Özellikle sınavlara hazırlanan öğrenciler, sessiz ve verimli bir ortam ararken bayram tatilinde hizmet verecek kütüphaneleri merak ediyor. Peki, Bayramda kütüphaneler açık mı? Bayramda hangi kütüphaneler açık?





BAYRAMDA KÜTÜPHANELER AÇIK MI?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan açıklamaya göre aşağıda yer alan listede adı geçmeyen kütüphaneler bayram boyunca kapalı olacak.

BAYRAMDA HANGİ KÜTÜPHANELER AÇIK?