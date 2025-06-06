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Bayramda kütüphaneler açık mı? Bayramda hangi kütüphaneler açık?

Bayramda kütüphaneler açık mı? Bayramda hangi kütüphaneler açık?

6.06.2025 09:20:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Bayramda kütüphaneler açık mı? Bayramda hangi kütüphaneler açık?

2025 yılı Kurban Bayramı'nın gelmesiyle birçokyurttaş “Bayramda kütüphaneler açık mı?” sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Bayramda kütüphaneler açık mı? Bayramda hangi kütüphaneler açık?

Özellikle sınavlara hazırlanan öğrenciler, sessiz ve verimli bir ortam ararken bayram tatilinde hizmet verecek kütüphaneleri merak ediyor. Peki, Bayramda kütüphaneler açık mı? Bayramda hangi kütüphaneler açık?


BAYRAMDA KÜTÜPHANELER AÇIK MI?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan açıklamaya göre aşağıda yer alan listede adı geçmeyen kütüphaneler bayram boyunca kapalı olacak.

BAYRAMDA HANGİ KÜTÜPHANELER AÇIK?

  • 1. Atatürk Kitaplığı – Taksim
  • 6-9 Haziran
  • 09:00 - 22:00
  • 2. Afife Batur Kütüphanesi – Kadıköy
  • 6-9 Haziran
  • 08:00 - 20:00
  • 3. Beşiktaş İskele Kütüphanesi – Beşiktaş
  • 6-9 Haziran
  • 09:00 - 22:00
  • 4. Kadıköy İskele Kütüphanesi – Kadıköy
  • 6-9 Haziran
  • 09:00 - 22:00
  • 5. Moda İskele Kütüphanesi – Kadıköy
  • 6-9 Haziran
  • 09:00 - 22:00
  • 6. Muallim Cevdet Kütüphanesi – Kartal
  • 6-9 Haziran
  • 09:00 - 22:00
  • 7. Sevgi Soysal Kütüphanesi – Taksim
  • 6-9 Haziran
  • 08:00 - 20:00
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