Kurban Bayramı heyecanı sürerken, Diyanet İşleri Başkanlığı yurttaşlar için kurban kesim vakitleri sorgulanıyor. Peki, Bayramın 3. ve 4. günü kurban kesilir mi? Kurban kesim vakti ne zaman başlar ve biter?

KURBAN BAYRAMI'NIN 3. VE 4. GÜNÜNDE KURBAN KESİLİR Mİ?

Kurban bayramında Müslümanlar kurban kesmektedir. Kurbanın bayram namazı kılındıktan herhangi bir zamanda kesilmesi gerekmektedir. Kurban, bayram namazı kılındıktan sonra dilenen herhangi bir vakitte kurban kesilebilir. Arefe günü kesim günü olarak kabul edilmez. Bayram namazından 4. günün gün batımına kadar kesilen kurbanlar Şafilere göre kabul edilmektedir. Bu süre Hanefi mezhebinde 3. güne kadar geçerlidir.



