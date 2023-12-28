Bebeğin cinsiyeti önceden belirlenebilir: Shettles Metodu nedir?

Yayınlanma: 28.12.2023 - 15:53

Güncelleme: 28.12.2023 - 15:53

Shettles Metodu, cinsiyet belirleme amacı taşıyan bir doğurganlık yöntemidir. Bu yöntem, Dr. Landrum B. Shettles tarafından geliştirilmiştir ve çiftlere istedikleri cinsiyette bir bebek sahibi olma şansını artırma iddiasını taşır. Ancak, bu metodun bilimsel temelleri ve başarı oranı konusunda tartışmalar bulunmaktadır.

Shettles Metodu'nun temel prensibi, spermlerin taşıdığı genetik materyalin (X veya Y kromozomu) cinsiyeti belirleyen faktör olduğunu varsayar. İşte Shettles Metodu'nun ana prensipleri:

Yumurta Olgunlaşma Zamanı: Shettles, çiftlere kadının ovülasyon (yumurta olgunlaşma) zamanını belirleme ve cinsel ilişkiyi bu döneme denk getirme önerisinde bulunur. Bu, sperm hücrelerinin yumurtayı dölleyebilme şansını artırmayı amaçlar.

Cinsel Pozisyonlar: Metot, cinsel ilişki sırasında kullanılan pozisyonların cinsiyeti etkileyebileceğini iddia eder. Örneğin, derin penetrasyonun erkek çocuklarının oluşma olasılığını artırabileceği belirtilir.

Sperm Hızı ve Dayanıklılığı: Shettles, Y (erkek) kromozomlarını taşıyan spermlerin daha hızlı ancak daha kırılgan olduğunu, X (kız) kromozomlarını taşıyan spermlerin ise daha yavaş ama daha dayanıklı olduğunu savunur. Bu nedenle, çiftlerin cinsel ilişki sırasında belirli bir tür spermin avantajını kullanmasını önerir.

Vajinal Asidite: Shettles, vajinanın asiditesinin spermlerin cinsiyetini etkileyebileceğini savunur. Daha asidik bir ortamın X kromozomlu spermleri destekleyebileceği, daha alkali bir ortamın ise Y kromozomlu spermleri destekleyebileceği öne sürülür.

Shettles Metodu'nun bilimsel dayanağı ve başarı oranı konusunda kesin bir görüş birliği bulunmamaktadır. Birçok uzman, bu yöntemin doğurganlık üzerinde etkili olmadığını veya sadece şans eseri sonuçlanabilecek birçok değişken faktöre dayandığını savunmaktadır. Çiftler, çocuk sahibi olma kararı alırken sağlık profesyonelleri ile görüşmeli ve bilimsel olarak desteklenen yöntemlere odaklanmalıdır.