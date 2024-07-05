Yayınlanma: 05.07.2024 - 17:24

Güncelleme: 05.07.2024 - 17:24

Konuşmaya başlayan çocuklar ne zaman acıktıklarını size söyleyebilir, ancak yeni doğanlar ve bebekler bunu kelimelerle ifade edemezler. Bebekler, ihtiyaç duydukları şeyleri size başka yollarla anlatmaya çalışır. Peki, bebeğiniz ağlamadan da acıktığını anlamanızın yolları nelerdir? İşte bebeğinizin acıktığını gösteren 8 belirti...

BEBEKLERDE AĞLAMAK AÇLIK BELİRTİSİ MİDİR?

Bebeğiniz acıktığında ağlayacaktır; ancak ağlamak açlığın geç belirtisidir. Çocuğunuz ağladığında muhtemelen çok acıkmış ve açlıktan dolayı sinirlenmiştir. Bu noktada onu sakinleştirmek zor olabilir. Ayrıca, bebek çok stresli veya gergin olursa, memeyi kavraması ve emzirmesi zor olabilir. Ağlamak da çok fazla enerji tüketir, bu nedenle ağlayan bir bebek yorulabilir ve emmeyebilir. Çocuğunuz ağlamaya başlamadan önce, özellikle de uyanıksa, erken açlık belirtilerini fark edip onu emzirmek faydalı olacaktır.

EMZİRME SONRASI AÇLIK BELİRTİLERİ NELERDİR?

Bir bebek kısa sürede birçok kez emzirmek istediğinde buna salkım veya demet emzirme denir. Bu tür bir beslenme düzeni oldukça yaygındır ve endişe nedeni değildir. Bu nedenle, bebeğiniz ne zaman aç görünürse, çok sık da olsa onu emzirin.

BEBEĞİNİZİN ACIKTIĞINI GÖSTEREN 8 BELİRTİ NEDİR?

Bebeğinizin aç olduğunu gösteren yaygın işaretler şunlardır:

1. Kollar ve bacaklar fazlaca hareket ediyorsa,

2. Uğultu, iç çekme, sızlanma veya başka küçük sesler çıkarıyorsa,

3. Dudaklarını buruşturuyorsa,

4. Kafasını bir yandan diğer yana hareket ettiriyorsa,

5. Parmaklarını veya yumruğunu ağzına sokuyorsa,

6. Huzursuz, telaşlı ve kıpırdanıyorsa,

7. Dudaklarını veya dilini emiyorsa,

8. Kucağınıza aldığınızda göğsünüze dönüyorsa.

Bu belirtiler, bebeğinizin acıktığını size anlatmaya çalıştığını gösterir.