Bebeğinizin ağlaması size ne söylüyor? İşte ağlama türlerinin anlamı

Yeni doğan bir bebek için ağlamak, hayatta kalmanın en temel iletişim biçimidir. Özellikle ilk aylarda ebeveynler için “Neden ağlıyor?” sorusu en sık tekrar edilen cümlelerden biridir. Peki bebeklerin ağlaması ne anlatıyor? İşte en yaygın ağlama türleri ve anlamları…

AÇLIK AĞLAMASI

Genellikle ritmik ve giderek artan bir ağlamadır. Bebek önce huzursuzlanır, dudaklarını emer gibi yapar, başını sağa sola çevirir. Eğer beslenmezse ağlama şiddetlenir.

İpucu: Erken işaretler fark edildiğinde ağlama başlamadan beslemek mümkün olabilir.

GAZ VE KARIN AĞRISI

Bu ağlama genellikle ani başlar ve daha tizdir. Bebek bacaklarını karnına çeker, yüzü kızarabilir ve kasılır. Özellikle akşam saatlerinde artış gösterebilir.

Belirtiler:

Dizleri karnına çekme

Kısa ama yüksek perdeli çığlık

Sakinleşmekte zorlanma

UYKU AĞLAMASI

Aşırı uyarılma ve yorgunluk sonucu ortaya çıkar. Huzursuz mırıldanmalarla başlar, göz ovuşturma ve esneme eşlik edebilir.

Bebek yeterince dinlenmediğinde ağlama daha gergin ve sinirli bir tona dönüşebilir.

İLGİ VE TEMAS İHTİYACI

Bazı ağlamalar daha yumuşaktır. Bebek kucağa alındığında veya temas sağlandığında hızla sakinleşir. Özellikle ilk aylarda fiziksel temas, bebek için güven duygusunun temelidir.

ALT ISLAKLIĞI VE RAHATSIZLIK

Kısa ve kesik kesik bir ağlama şeklinde olabilir. Bez değiştirildiğinde hızla sona erer. Aynı şekilde ortam sıcaklığı, kıyafet rahatsızlığı ya da ışık da ağlamaya neden olabilir.

HASTALIK VEYA AĞRI AĞLAMASI

Bu ağlama daha zayıf ama sürekli olabilir ya da aniden yükselen çığlık şeklinde ortaya çıkabilir. Uzun süreli, alışılmadık ve sakinleşmeyen ağlamalarda bir uzmana danışmak önemlidir.