Bebek gelişimini sessizce etkiliyor: Hamilelikte yapılan 8 beslenme hatası

Hamilelik, beslenmenin en kritik olduğu dönemlerden biridir. Çünkü annenin aldığı her besin, bebeğin gelişimini doğrudan etkiler. Ancak bu dönemde doğru sanılan birçok yanlış davranış sıkça tekrarlanır. Peki, bebek gelişimini sessizce etkileyen yanlışlar nelerdir? İşte, hamilelikte yapılan 8 beslenme hatası...



HAMİLELİKTE YAPILAN 8 BESLENME HATASI

1. “İki kişilik yemeliyim” yanılgısı

Hamilelikte enerji ihtiyacı artsa da “iki kişilik yemek” doğru değildir.

doğru değildir. Aşırı kalori alımı hızlı kilo artışına, gestasyonel diyabete ve doğum komplikasyonlarına neden olabilir.

Doğrusu:

Bebek için değil, besin kalitesi için daha bilinçli seçimler yapılmalı. 2. trimesterden itibaren günlük +300 kalori yeterlidir.

2. Gelişigüzel vitamin ve takviye kullanmak

Bazı anne adayları “güçlenmek için” takviyeleri doktor kontrolü olmadan kullanır.

takviyeleri doktor kontrolü olmadan kullanır. A vitamini gibi bazı vitaminlerin fazlası bebekte anomali riskini artırabilir.

Doğrusu:

Tüm ilaç ve vitaminler doktor önerisiyle alınmalı, rastgele kullanılan takviyelerden kaçınılmalı.

3. Yetersiz su tüketimi

Su içmeyi ihmal etmek kabızlık, ödem artışı ve amniyon sıvısında azalmaya yol açabilir.

Doğrusu:

Günde en az 8–10 bardak su tüketilmeli; bitki çayları suyun yerine geçmemelidir.

4. Zararlı besinleri “bir defadan bir şey olmaz” diyerek tüketmek

Yanlışlıkla ya da bilinçsizce tüketilen bazı besinler risklidir:

Pastörize edilmemiş süt ve peynir

Az pişmiş et ve yumurta

Çiğ deniz ürünleri

İşlenmiş et ürünleri

Aşırı cıva içeren balıklar

Riskler:

Listeria, salmonella, toksoplazma gibi enfeksiyonlar.

5. Rafine şeker ve hamur işlerini aşırı tüketmek

Ani kan şekeri dalgalanmalarına ve gebelik diyabetine yol açabilir.

Fazla kilo artışı kaçınılmaz olur.

Doğrusu:

Tam tahıllar, kuru meyveler, taze meyveler ve protein destekli ara öğünler tercih edilmelidir.

6. Yetersiz protein alımı

Bebek gelişimi için protein çok önemlidir.

Bazı anne adayları bulantı nedeniyle ışinde yeterli protein tüketemez.

Doğrusu:

Günlük 60–70 gram protein hedeflenmeli:

Yumurta

Yoğurt

Tavuk, balık

Kuru baklagiller, nohut, mercimek

7. Sağlıklı yağlardan uzak durmak

“Hamileyim yağ yememeliyim” düşüncesi yanlıştır.

düşüncesi yanlıştır. Omega-3 eksikliği beyin ve göz gelişimini etkileyebilir.

Doğrusu:

Zeytinyağı, avokado, ceviz ve somon gibi yağlar dengeli şekilde tüketilmelidir.

8. Ana öğünleri atlamak

“Kahvaltıyı atlarım, öğlen daha iyi yerim” düşüncesi kan şekeri dengesini bozar ve yorgunluk yaratır.

Doğrusu:

3 ana + 2–3 ara öğün şeklinde düzenli bir beslenme planı uygulanmalıdır.