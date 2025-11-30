Bebek gelişimini sessizce etkiliyor: Hamilelikte yapılan 8 beslenme hatası

Hamilelik, beslenmenin en kritik olduğu dönemlerden biridir. Çünkü annenin aldığı her besin, bebeğin gelişimini doğrudan etkiler. Ancak bu dönemde doğru sanılan birçok yanlış davranış sıkça tekrarlanır. Peki, bebek gelişimini sessizce etkileyen yanlışlar nelerdir? İşte, hamilelikte yapılan 8 beslenme hatası...
HAMİLELİKTE YAPILAN 8 BESLENME HATASI
1. “İki kişilik yemeliyim” yanılgısı
- Hamilelikte enerji ihtiyacı artsa da “iki kişilik yemek” doğru değildir.
- Aşırı kalori alımı hızlı kilo artışına, gestasyonel diyabete ve doğum komplikasyonlarına neden olabilir.
Doğrusu:
Bebek için değil, besin kalitesi için daha bilinçli seçimler yapılmalı. 2. trimesterden itibaren günlük +300 kalori yeterlidir.
2. Gelişigüzel vitamin ve takviye kullanmak
- Bazı anne adayları “güçlenmek için” takviyeleri doktor kontrolü olmadan kullanır.
- A vitamini gibi bazı vitaminlerin fazlası bebekte anomali riskini artırabilir.
Doğrusu:
Tüm ilaç ve vitaminler doktor önerisiyle alınmalı, rastgele kullanılan takviyelerden kaçınılmalı.
3. Yetersiz su tüketimi
Su içmeyi ihmal etmek kabızlık, ödem artışı ve amniyon sıvısında azalmaya yol açabilir.
Doğrusu:
Günde en az 8–10 bardak su tüketilmeli; bitki çayları suyun yerine geçmemelidir.
4. Zararlı besinleri “bir defadan bir şey olmaz” diyerek tüketmek
Yanlışlıkla ya da bilinçsizce tüketilen bazı besinler risklidir:
- Pastörize edilmemiş süt ve peynir
- Az pişmiş et ve yumurta
- Çiğ deniz ürünleri
- İşlenmiş et ürünleri
- Aşırı cıva içeren balıklar
Riskler:
Listeria, salmonella, toksoplazma gibi enfeksiyonlar.
5. Rafine şeker ve hamur işlerini aşırı tüketmek
- Ani kan şekeri dalgalanmalarına ve gebelik diyabetine yol açabilir.
- Fazla kilo artışı kaçınılmaz olur.
Doğrusu:
Tam tahıllar, kuru meyveler, taze meyveler ve protein destekli ara öğünler tercih edilmelidir.
6. Yetersiz protein alımı
- Bebek gelişimi için protein çok önemlidir.
- Bazı anne adayları bulantı nedeniyle ışinde yeterli protein tüketemez.
Doğrusu:
- Günlük 60–70 gram protein hedeflenmeli:
- Yumurta
- Yoğurt
- Tavuk, balık
- Kuru baklagiller, nohut, mercimek
7. Sağlıklı yağlardan uzak durmak
- “Hamileyim yağ yememeliyim” düşüncesi yanlıştır.
- Omega-3 eksikliği beyin ve göz gelişimini etkileyebilir.
Doğrusu:
Zeytinyağı, avokado, ceviz ve somon gibi yağlar dengeli şekilde tüketilmelidir.
8. Ana öğünleri atlamak
- “Kahvaltıyı atlarım, öğlen daha iyi yerim” düşüncesi kan şekeri dengesini bozar ve yorgunluk yaratır.
Doğrusu:
3 ana + 2–3 ara öğün şeklinde düzenli bir beslenme planı uygulanmalıdır.