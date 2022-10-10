Bebekler ilk 6 ay sadece anne sütüyle beslenmeli
Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde hemşire olarak görev yapan ve ‘anne sütü ve emzirme danışmanlığı sertifikası’na sahip Sonay Kılıç, bebeklerin ilk 6 ay sadece anne sütüyle beslenmesi gerektiğini söyledi.
Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi, '1-7 Ekim Emzirme Haftası' dolayısıyla emzirmenin önemine dair bilgilendirme yaptı. Bu çerçevede anne sütünün bebekler, emzirmenin ise anne için önemine değinen Sonay Kılıç, “Annelerin bebeklerini ilk 6 ay sadece anne sütüyle beslemeleri gerekmektedir. Çünkü anne sütünün içeriği bebeği mikroplardan, ileride oluşabilecek zehirli ishal, zatürre gibi hastalıklardan koruyor. Anne sütüyle beslenen bebeklerde ilerleyen yaşlarda obezite oluşmadığı da görülmektedir” dedi.
“ANNE SÜTÜ ÇOK DEĞERLİ BİR BESİN”
Doğumdan hemen sonra emzirmenin bebek için önemine dikkat çeken Sonay, “Annelerin özellikle doğumdan sonraki ilk yarım saat, bir saat içerisinde bebeğini emzirmesi gerekiyor. Özellikle ilk 3 günde oluşan kolostrum dediğimiz süt, bebekleri mikroplardan koruma açısından, bağışıklığını kuvvetlendirme açısından çok değerli bir besin. Anne sütünün ve emzirmenin bebek için ve anne için birçok önemi var. Anne için baktığımızda anneyle bebek arasındaki duygusal bağı kuvvetlendirmekte. Bebeklerde diş ve çene gelişimini arttırmakta. Anne sütü sterildir, hiçbir katkı maddesi olmadığı için direkt anneler bebeğini kucağına aldığında emmeye başlayacaktır. Anne de bebeğini emzirdiğinde, doğum öncesi kilosuna daha çabuk gelecektir” diye konuştu.
"ANNELERİN BEBEKLERİNİ EMZİRMELERİNİ İSTİYORUZ"
Sonay, emzirirken annelerin rahat bir ortamda ve pozisyonda olmaları gerektiğini anlatarak, “Anne rahat bir pozisyona oturup bebeğini kucağına aldığında, bebek zaten otomatik olarak emmeye başlayacaktır. Anne bebeğini emzirdikçe de süt oluşumu artacaktır. Annelerin muhakkak bebeklerini emzirmelerini istiyoruz” ifadelerini kullandı.
Toplum genelinde doğru bilinen yanlışlardan da bahseden Sonay, “Genelde halkımız şöyle düşünüyor; annelerimiz bebeğinin doymadığını, kilo almadığını düşünerek sütünün yetmediğini düşünüyor. Ama aslında öyle değil. Bebek emdikçe süt oluşmaya devam edecektir. İlk 6 ay başka hiçbir ek gıda verilmesine gerek yok. Anneler süt için yeterli ve dengeli beslenmeye devam etmeli ve bol sıvı almalı. Bebeğini beslemek annenin, anne sütü ile beslenmek de bebeğin en doğal hakkıdır. Bu besinden bebeğimizi mahrum bırakmayalım” dedi.
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