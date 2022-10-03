İlk 6 ay sadece 'anne sütüyle' beslenen bebek oranı arttı

03 Ekim 2022 Pazartesi, 07:00

Türkiye'de ilk 6 ay sadece anne sütüyle beslenen bebek oranı ise yüzde 31'den yüzde 41'e yükseldi.

1-7 Ekim Emzirme Haftası dolayısıyla Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü verilerinden derlenilen bilgilere göre, Türkiye'de bebek ve çocuk sağlığına yönelik olarak hatalı anne sütü uygulamalarının önlenmesi, emzirmenin korunması, özendirilmesi, desteklenmesi ve emzirme konusunda farkındalık yaratılması için çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Doğumun ilk bir saatinde emzirmeye başlanması, ardından 6 ay boyunca sadece anne sütüyle beslenme ve 2 yıl veya daha fazla süreye kadar emzirmeye devam edilmesi, israf ve obezite dahil olmak üzere her türlü çocuk yetersiz beslenmesine karşı güçlü bir savunma sağlıyor.

Emzirme aynı zamanda bebeklerin ilk aşısı olarak da işlev görüyor ve onları birçok yaygın çocukluk hastalığına karşı koruyor.

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Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'de çocuk sağlığının korunması, hastalıkların azaltılması, bebek ve çocuk ölümlerinin önlenmesi için diğer çocuk sağlığı programlarına paralel olarak 1991 yılından itibaren "Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı" yürütülüyor.