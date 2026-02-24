Oyuncu Pelin Karahan, 2014 yılında iş insanı Bedri Güntay ile nikah masasına oturmuştu. Çiftin bu evlilikten Ali Demir ve Eyüp Can adında iki çocuğu oldu. Bir süredir birlikte görüntü vermeyen çift 12 yıllık evliliklerini bitirme kararı aldı. Peki, Bedri Güntay kimdir? Pelin Karahan'ın eşi Bedri Güntay ne iş yapıyor?

BEDRİ GÜNTAY KİMDİR?

Bedri Güntay 1984 yılında dünyaya geldi. Üniversite eğitimini Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü’nde tamamladı.

BEDRİ GÜNTAY'IN ÖZEL HAYATI

Bedri Güntay, 24 Haziran 2014’te oyuncu Pelin Karahan ile Adile Sultan Sarayı’nda evlendi. Bu evlilikten iki çocuk sahibi oldu.

BEDRİ GÜNTAY NE İŞ YAPIYOR?

Bedri Güntay, iş dünyasında önemli bir konumda bulunuyor. Kamuoyunda yazan bilgilere göre, Candemir Holding bünyesinde CEO olarak görev yapıyor.