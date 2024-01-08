Behzat Ç.’nin Hayalet’i İnanç Konukçu Prens dizisinde

Yayınlanma: 08.01.2024 - 15:39

Güncelleme: 08.01.2024 - 15:42

"Prens" dizisinin ikinci sezon çekimleri devam ediyor. Dizide, Giray Altınok'un başrolünde olduğu Bongomia hanedanının eğlenceli hikayesi anlatılıyor.

Dizinin ikinci sezonunda Behzat Ç.'nin Hayalet karakterini canlandıran İnanç Konukçu'nun da kadroya katılacağı belirtildi. Ayrıca, dizinin çekimleri 16 Ocak'ta tamamlanması planlanıyor. Afiş çekiminin ise 17 Ocak'ta gerçekleşeceği belirtiliyor.







"Prens" dizisinde Giray Altınok'a Ceyda Düvenci, Serdar Orçin, Çağdaş Onur Öztürk, Aslı Tandoğan, Derya Pınar Ak, Onur Özaydın, Bahadır Vatanoğlu, Canberk Gültekin, Kerem Özdoğan, Ebru Şahin, Deniz Uğur, Engin Benli, Zeynep Tuğçe Bayat, Kürşat Demir, Okday Korunan, Demet Gül, Sarp Aydınoğlu, Cemil Büyükdöğerli, Yağmur Sevgi Koysal, Miray Akay, Devrim Kabacoğlu, Mert Doğan, Şevket Süha Tezel, Soner Türker, Kemal Tarkan İnallı, Gizem Ayaz, Faruk Barman, Cansu Diktaş Altınok, Erarslan Sağlam ve Levent Özdilek gibi isimler eşlik ediyor.