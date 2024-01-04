Epstein dava dosyasındaki isimler açıklandı: Bill Clinton ve Prens Andrew da listede

Yayınlanma: 04.01.2024 - 10:06

Güncelleme: 04.01.2024 - 10:06

ABD'de çocuk istismarı, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmaktan gözaltında tutulurken hapishanede ölü bulunan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein'in yargılandığı dava ile ilişkili isimler arasında eski ABD başkanı Bill Clinton ve Prens Andrew de yer aldı. Epstein, partneri Ghislaine Maxwell ile birlikte aralarında reşit olmayan çocukların da bulunduğu çok sayıda kişiye cinsel tacizde bulunmak ve insan kaçakçılığı yapmakla suçlanıyordu.

İngiliz medya devi Robert Maxwell'ın kızı olan Maxwell’e karşı açılan bir dava kapsamında isimlerin kamuya açıklanmasına karar verildi.

BBC'de yer alan habere göre, Maxwell, Epstein ile birlikte işlediği suçlardan 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Listedeki bazı isimler suçlanırken, diğerleri iddialarda bulunuyor ya da adları potansiyel tanık olarak geçiyor.

BUCKINGHAM İDDİALARI REDDETMİŞTİ

Hakim Loretta Preska, çoğu ismin zaten kamuda yer aldığını ve çok sayıda kişinin de belgelerin açıklanmasına bir itirazı olmadığını söyledi. Johanna Sjoberg isimli kişi, 2001 yılında Epstein'ın Manhattan’daki evinde Prens Andrew’ün kendisini taciz ettiğini ileri sürüyor. Virginia Giuffre isimli kişi ise 17 yaşındayken yani ABD yasalarına göre çocukken, Epstein tarafından Prens Andrew'a 'seks için sunulduğunu' öne sürüyor. Prens Andrew ise Giuffre ile hiç tanışmadığını belirterek iddialarını reddediyor. Buckingham Sarayı daha önce iddiaların "kategorik olarak doğru olmadığını" söylemişti.

BERABER AFRİKA ÜLKELERİNE GİTMİŞLERDİ

Clinton'ın ekibi, Epstein ile eski siyasetçinin bağlarını soruşturma başlamadan kestiğini ve Epstein'ın işlediği suçlara dair hiçbir bilgisinin olmadığını aktarmıştı. 2000’lerin başında 'hayırsever bir aktivist' olarak tanındığı bir dönemde Epstein'ın uçağıyla Bill Clinton’ın çok sayıda insani yardım gezisi için Afrika’ya gittiği biliniyor. Mahkeme belgelerine göre Sjoberg ifadesinde Epstein'ın bir keresinde, kendisine Clinton'ın "kızları genç sevdiğini" söylediğini anlattı. Clinton daha önce başkanlık yaptığı dönemde 22 yaşındaki bir Beyaz Saray stajyeriyle ilişki yaşamıştı.