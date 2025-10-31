Behzat Uygur: 'Babamın hayatı film yapılmayacak'

Son yıllarda sinemada artan biyografi filmi furyası, komedi filmlerini bile geride bırakacak kadar ilgi görüyor. Hayatı ve sanatı beyazperdeye aktarılabilecek isimler arasında Türk tiyatrosunun efsanelerinden Nejat Uygur da yer alıyor. Ancak Uygur ailesi, bu fikre sıcak bakmıyor.

Nejat Uygur’un oğlu Behzat Uygur, yaptığı açıklamada babasının biyografi filminin çekilmesine izin vermeyeceklerini belirterek şunları söyledi:

“Biz bunun herhangi bir şekilde yapılmasına izin vermeyiz. Sağlığında acaba Nejat baba bunu ister miydi, diye düşünüyoruz. Yine de son karar her zaman annemin.”