Belçika'dan bisikletle yola çıktı, Düzce'ye ulaştı

Yayınlanma: 18.09.2024 - 10:54

Güncelleme: 18.09.2024 - 10:54

Belçika'dan Gürcistan'daki arkadaşını ziyaret etmek için bisikletiyle yola çıkan Henk Malyster, Düzce'ye ulaştı. Mayıs ayının 2. haftasında yola çıkan Malyster, gitarı ile gittiği şehirlerde sokak şarkıcılığı yaparak güzergah üzerinde para kazanarak yolculuğuna devam ediyor.





Gürcistan'daki arkadaşını ziyaret etmek için yola çıktığını ifade eden Malyster, günde ortalama 80 kilometre yol kat ettiğini belirtti. Konaklamasını çadırda veya tesislerde yapan Malyster, Düzce'de Murat Seyok'un sahibi olduğu işletmede çadır kampı kurdu. Emekli olduktan sonra Belçika'dan yola çıktığını dile getiren Malyster, "Belçika'dan Mayıs ayının ortasında yola çıktım. İstanbul'a gelmek istiyordum. Fransa, Almanya, Macaristan, Sırbistan, Romanya, Bulgaristan ve İstanbul'a ulaştım. İstanbul'da bir hafta kaldım. İstanbul'u çok sevdim. İstanbul'da çadırda kalamadım, ama otellerde kaldım. İstanbul'dan buraya geldim. Buradan da Bolu üzerinden Samsun ve Gürcistan'a gitmeyi düşünüyorum. Kasımın ortasında Gürcistan'da olmayı planlıyorum. Gürcistan'a ulaştıktan sonra uçakla Tayland ve Vietnam'a gitmeyi düşünüyorum. Bu yolculuğa neden çıktığımı bilmiyorum, ama gezmeyi seviyorum. Bu benim hayatım oldu. Belçika'dan çıkarken elimde biraz param vardı. O bütçe bittiği zaman dönerim diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.