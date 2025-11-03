Engin Akyürek, Gülsim Ali, Sarp Akkaya gibi isimlerin yer aldığı ekranların yeni dizisi Bereketli Topraklar'da "Zehra Karahanlı" karakterine hayat veren Belçim Bilgin'ın yaşamı ve hangi dizilerde yer aldığı merak ediliyor. Peki, Belçim Bilgin kimdir? Bereketli Topraklar dizisinin Zehra'sı Belçim Bilgin kaç yaşında, nereli? İşte ayrıntılar...

BELÇİM BİLGİN KİMDİR?

Belçim Bilgin 31 Ocak 1983 tarihinde Ankara'da doğdu. Küçüklükten beri oyuncu olacağını söyleyenlerden birisi olduğunu belirten Belçim Bilgin tiyatroya bu yıllarda bağlandı. İlkokulu Salih Alptekin İlkokulunda okuduktan sonra babasının tayini nedeniyle İskenderun'a taşındılar. Ortaokulun son yılı ve lise yıllarını Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesinin sosyal ortamında geçirerek 2001'de buradan mezun oldu. 2002'de Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünde yüksek eğitimine başladı.

Sıfır Kilometre adlı sinema filminde oynayan Belçim okulunu dondurup Paris'e yerleşti. Burada 2 sene kalan Belçim, Dol adlı filmde de rol aldı. 2006 yılında Türkiye'ye dönen oyuncu, Yılmaz Erdoğan'la evlendi.

Ocak 2011'de Aşk Tesadüfleri Sever adlı filmde başrol oyuncusu olarak oynadı. 2016 yılında FOX'ta yayımlanan Kördüğüm adlı dizide başrol oyuncusu olarak rol aldı. Kördüğüm dizisinden sonra aynı yıl içerisinde Annemin Yarası sinema filminin oyuncularındandı. 2017 yılında Star TV'de yayımlanan Çember, 2018 yılında Cebimdeki Yabancı ve Backstabbing for Beginners, 2019 yılında Rüzgar ve 2020 yılında sırasıyla Acı Kiraz, Room 5 ve Uzak Ara Eğlence gibi sinema filmleri ve dizilerde yer aldı.

BELÇİM BİLGİN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

2006-2008 - Hatırla Sevgili - Defne Gürsoy

2011-2012 - Keşanlı Ali Destanı - Zilha

2016 - Kördüğüm - Naz

2020 - Hekimoğlu - Selin Kurt

2025 - Annem Ankara - Sevinç Serenceli

2025- - Bereketli Topraklar - Zehra Karahanlı

BELÇİM BİLGİN HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

2005 - Sıfır Kilometre - Selma

2007 - Dol - Taman

2009 - Güz Sancısı - Nemika

2011 - Aşk Tesadüfleri Sever - Deniz

2012 - Kurtuluş Son Durak - Eylem

2013 - Kelebeğin Rüyası - Suzan Özsoy

2014 - Sadece Sen - Hazal

2015 - Çalsın Sazlar - Yasemin

2016 - Annemin Yarası - Nerma

2016 - Cebimdeki Yabancı - Banu

2016 - Rüzgar - Ece

2019 - Aşk Tesadüfleri Sever 2 - Deniz

2020 - Acı Kiraz - Dr. Panova

2020 - Room 5 - Filiz

2021 - Kimya

2022 - Alaboraşk - Esma

2023 - Roza - Fate

2025 - Bağlantı Hatası - Merve