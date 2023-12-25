Belediye başkanlarına rehberlik edecek bir çalışma: Benim Başkanım Yapay Zeka raflardaki yerini aldı
Kamu Teknoloji Platformu Başkanı Çağrı Işıklıoğlu'nun "Benim Başkanım Yapay Zeka" kitabı, seçim öncesinde verinin kıymetini vurguluyor.
Yerel seçimlere sayılı günler kala, Çağrı Işıklıoğlu'nun yeni kitabı "Benim Başkanım Yapay Zeka" belediye başkanlarına veriye dayalı politika üretme ve karar alma süreçleri konusunda önemli bir rehberlik sunuyor.
Yapay zeka ile belediyecilik arasındaki kritik ilişkiyi ele alan kitap, belediye başkanlarının veri odaklı stratejilerle daha etkili ve sürdürülebilir hizmetler sunmalarına yardımcı olmayı amaçlıyor. Aynı zamanda, belediyelerin daha verimli, şeffaf ve katılımcı hizmetler sunmaları için veriyi nasıl kullanabileceklerine dair stratejik yaklaşımlar sunuyor.
Günümüzdeki belediye başkanları için bir kılavuz niteliği taşıyan bu önemli eser, yerel yönetimlerin dijital dönüşümde öncü bir rol oynamalarına katkıda bulunmayı amaçlıyor. Yerel seçimler yaklaşırken, kişiye özel verilerle politikaların yani mikro hedefleme ile yapılan seçim kampanyasının önemini vurgulayan Işıklıoğlu, yakın siyasi tarihin en önemli seçim kampanyalarını inceleyerek somut bir gerçekliği ortaya koyuyor.
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