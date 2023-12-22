Apple'ın yapay zeka çalışmaları ne durumda? İşte yeni bilgiler

Apple'ın yapay zeka tarafında yaptığı çalışmalar sürerken, Apple GPT'nin beklenenden daha önce çıkabileceği iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.12.2023 - 12:33
Apple'ın yapay zeka çalışmaları ne durumda? İşte yeni bilgiler
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ChatGPT'nin hızlı yükselişi, Samsung başta olmak üzere teknoloji şirketlerinin kendi yapay zeka çalışmalarını yapmaya başlaması sonucunda Apple da konu hakkında çalışmalarını hızlandırmaya başladı. Yeni gelen bilgilere göre Apple GPT, beklenenden de önce karşımıza çıkabilir.

APPLE KENDİ DİL MODELİNİ iPHONE VE DİĞER CİHAZLARINA GETİRECEK

Yapay zeka tarafında özellikle birkaç yıl içinde daha fazla odaklanan Apple, yeni ortaya çıktığı kadarıyla büyük dil modellerini (LLM) iPhone ve diğer cihazlara getirmek istiyor.

Apple'ın sınırlı belleğe sahip Apple cihazlarında, yüksek bellek kullanımına ihtiyaç duyan yapay zekaları kullanmak için yenilikçi bir flash bellek kullanma tekniğini de geliştirdiği söyleniyor.

MacRumors başta olmak üzere aktarılan haberlerde Apple'ın Ajax adı verilen kendi üretken yapay zeka modelini geliştirildiği belirtiliyor. Tahmin edileceği gibi OpenAI'nin GPT-3 ve GPT-4 modellerine rakip olarak gelmesi beklenen Ajax, 200 milyar parametre üzerinde çalışıyor.

Tahminlere göre 2024 yılında yani iOS 18'le iPhone ve iPad modellerine gelmesi beklenen Ajax'ın gelişmiş Siri deneyimi, gerçek zamanlı dil çevirisi yapabilme ve fotoğrafçılık tarafında artırılmış gerçeklik sunması bekleniyor.


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