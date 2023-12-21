Yapay zeka: 'Erkek olmak erken ölüm riskini arttırıyor'

Yayınlanma: 21.12.2023 - 13:53

Güncelleme: 21.12.2023 - 13:53

Danimarka Teknik Üniversitesi'nden uzmanlar, ABD'li meslektaşlarının da desteğiyle, çok büyük bir "veri havuzu" kullanarak "life2vec" adlı bir yapay zekâ bilgisayar programı geliştirdi. Yapay zekâ sohbet robotu ChatGPT gibi çalışan "life2vec"e, insanlar hakkında meslekten sağlığa kadar onlarca veri yüklendi.

2008-2016 yıllarını kapsayan verileri işleyen life2vec, bu verileri kullanarak insanların ne kadar para kazandıkları ve ne zaman ölecekleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

DailyMail'de yer alan habere göre, yapay zekanın tahminlerinin yüzde 78 oranında doğru çıktığı belirlendi.

ERKEK OLMAK ERKEN ÖLÜM RİSKİNİ ARTTIRIYOR

Nüfus verilerine dayanarak tespit yapan Life2vec, 2020'ye kadar olan dönemde bu kişilerin dörtte üçünden fazlasının öleceğini doğru bir şekilde tahmin etti. İlginç bir şekilde, program erkek olmayı da erken ölüm için bir risk grubu olarak tanımladı.

ERKEN ÖLÜM FAKTÖRLERİ

Erkek olmak ve ruh sağlığı sorunları yaşamak erken ölüm faktörleri arasında yer aldı. Yüksek gelire sahip olmak ve liderlik rolünde olmak ise daha uzun yaşama faktörleri arasında sayıldı.

Ekibin başkanı Sune Lehmann, elde ettikleri verilerin sakıncaları nedeniyle kamuya açık olmadığını söyledi.