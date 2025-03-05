Belgrad Ormanı'nda kaybolan mimar Ece Gürel’in son görüntüleri ortaya çıktı!

Yayınlanma: 05.03.2025 - 12:25

Güncelleme: 05.03.2025 - 12:25

İstanbul Kağıthane’deki evinden 2 Mart’ta ayrıldıktan sonra kaybolan 36 yaşındaki peyzaj mimarı Ece Gürel’in, Belgrad Ormanı’nda kaybolduğu gün çekilen son görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı. Gürel’in cep telefonu ve bazı kişisel eşyaları ormanda bulundu. Arama çalışmalarını sürdüren ekipler, geniş bir alanda tarama yaparak kaybolan genç kadına ulaşmaya çalışıyor.



Gürel, 2 Mart Pazar günü evinden “Belgrad Ormanı’na gidiyorum” diyerek ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Yakınlarının kayıp ihbarı üzerine, polis ve arama kurtarma ekipleri, AFAD, UMKE, AKUT ve belediye ekipleriyle geniş çaplı arama başlattı. İstanbul İtfaiyesi Sualtı Arama Kurtarma (İSAK) dalgıçları da Valide Sultan Bendi’nde çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, kızılötesi dronlarla yaptıkları taramalarda ormanın iç kısmında bazı kişisel eşyaları tespit etti. Olay yeri inceleme ekipleri, bölgede cep telefonu, mont, çanta ve diğer eşyaları buldu. Ayrıca, Gürel’e ait bir hırka, kaybolduğu bölgeden yaklaşık 14 kilometre uzaklıkta bulundu. Eşyalar, detaylı inceleme için emniyete götürüldü.

OTOBÜS İÇİ KAMERASININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Gürel’in evinden ayrılmadan önceki anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Gürel’in kolunda çantasıyla apartmandan ayrıldığı görülüyor. Kaybolmadan önce İETT otobüsüne binerek Belgrad Ormanı’na girdiği anlar da otobüs içi kamerasına yansıdı.

Hacıosman durağında otobüse binen Gürel’in ormanın girişinde inip bir süre yürüdüğü tespit edildi.

Arama çalışmalarının daha geniş bir alana yayıldığı, ek ekiplerin kaybolduğu bölgeye yönlendirildiği bildirildi. Çalışmalarını takip eden yakınları, ekiplerin gece boyunca kesintisiz çalıştığını ancak henüz bir gelişme kaydedilmediğini belirtti.

Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, yapılan arama çalışmalarıyla ilgili umutlu açıklamalarda bulunarak, “Şu anda kendisinin sağ olduğunu düşünüyoruz. Bulduğumuz bazı materyaller bunu gösteriyor. Aramalar devam ediyor, biz çok ümitliyiz” dedi.