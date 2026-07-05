Belirsiz ama bitmeyen ilişkiler: Situationship neden giderek yaygınlaşıyor?

Ne sevgili ne de tamamen yabancı… Son yıllarda özellikle genç yetişkinler arasında yaygınlaşan "situationship" kavramı, romantik ilişkilerdeki belirsizliği tanımlıyor. Peki, situationship nedir, neden bu kadar yaygınlaştı ve bu ilişki biçimi uzun vadede nasıl etkiler yaratıyor?

SİTUATİONSHİP NEDİR?

Situationship, iki kişi arasında duygusal veya romantik bir bağ bulunmasına rağmen ilişkinin adının konulmadığı, tarafların beklentilerinin net olmadığı ilişki biçimini ifade eder. Bu tür ilişkilerde kişiler birlikte vakit geçirebilir, düzenli iletişim kurabilir ve romantik yakınlık yaşayabilir. Ancak ilişkinin geleceği, sorumlulukları ve sınırları konusunda açık bir tanım bulunmaz.

Bu nedenle situationship, "arkadaşlık" ile "sevgililik" arasında kalan gri bir alan olarak tanımlanır.

SİTUATİONSHİP NEDEN YAYGINLAŞTI?

Flört uygulamalarının etkisi

Çevrim içi flört uygulamaları sayesinde insanlar çok daha fazla kişiyle tanışabiliyor. Seçeneklerin artması ise bazı bireylerin tek bir ilişkiye bağlanmak yerine alternatifleri değerlendirmeyi tercih etmesine neden olabiliyor.

Bağlanma korkusu

Uzmanlara göre geçmiş ilişki deneyimleri, hayal kırıklıkları veya terk edilme korkusu yaşayan kişiler, ciddi bir ilişkiye başlamadan önce belirsiz ilişki dinamiklerini tercih edebiliyor.

Özgürlük isteği

Bazı kişiler duygusal yakınlık yaşamak isterken aynı zamanda bireysel özgürlüklerinden vazgeçmek istemiyor. Situationship, bu iki isteği aynı anda sürdürmeye çalışan bireyler için geçici bir çözüm olarak görülebiliyor.

İlişkilere bakışın değişmesi

Geleneksel ilişki kalıpları, özellikle genç kuşaklarda yerini daha esnek ilişki modellerine bırakabiliyor. Evlilik veya uzun süreli birliktelik hedefi herkes için öncelikli olmayabiliyor.

Kariyer ve kişisel hedefler

Yoğun çalışma temposu, eğitim hayatı ve kişisel gelişim hedefleri nedeniyle bazı kişiler ciddi ilişkilere zaman ayırmak istemeyebiliyor. Bu durum da tanımlanmamış ilişkilerin yaygınlaşmasına katkı sağlayabiliyor.

SİTUATİONSHİP SAĞLIKLI BİR İLİŞKİ MODELİ Mİ?

Situationship'in sağlıklı olup olmadığı tek başına bu ilişki modeline değil, tarafların iletişimine ve beklentilerine bağlıdır. Eğer iki kişi de ilişkinin sınırlarını, beklentilerini ve amaçlarını açıkça konuşuyorsa bu süreç daha sağlıklı ilerleyebilir.

Ancak taraflardan biri ilişkinin zamanla ciddileşmesini beklerken diğeri belirsizliği sürdürmek istiyorsa, bu durum uzun vadede duygusal sorunlara yol açabilir.

Belirsiz bir ilişki içinde olduğunuzu gösteren işaretler

Aşağıdaki durumlar, bir situationship içinde olabileceğinizi gösterebilir:

İlişkinin adı hiç konulmuyorsa,

Geleceğe dair planlar yapılmıyorsa,

Birbirinizi çevrenize tanıştırmaktan kaçınıyorsanız,

Görüşmeler düzensiz ve tamamen anlık planlarla gerçekleşiyorsa,

Duygular ve beklentiler hakkında açık konuşmalar yapılmıyorsa,

"Biz neyiz?" sorusu sürekli cevapsız kalıyorsa, ilişkiniz bir situationship örneği olabilir.

SAĞLIKLI BİR İLİŞKİ İÇİN AÇIK İLETİŞİM ÖNEMLİ

Uzmanlara göre ilişki biçimi ne olursa olsun en önemli unsur açık iletişimdir. Tarafların beklentilerini dürüstçe paylaşması, sınırlarını belirlemesi ve aynı hedefleri paylaşıp paylaşmadığını konuşması, olası hayal kırıklıklarının önüne geçilmesine yardımcı olabilir. Belirsizlik kısa vadede rahat hissettirse de uzun vadede duygusal ihtiyaçların göz ardı edilmesine neden olabilir.