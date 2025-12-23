'Ben Leman' için erken final kararı: Burçin Terzioğlu’ndan duygusal veda

Ben Leman dizisi, reytinglerde beklenen başarıyı yakalayamaması nedeniyle erken final kararı aldı. Dizi, 13. bölümüyle izleyicilerine veda etmeye hazırlanıyor.

Kısa sürede sadık bir izleyici kitlesi oluşturan ancak reytinglerde istenilen oranlara ulaşamayan Ben Leman için NOW yönetimi erken final kararı verdi. Final haberi dizinin takipçilerini üzerken, başrol oyuncusu Burçin Terzioğlu da sosyal medya hesabından duygusal bir veda mesajı paylaştı.

Terzioğlu paylaşımında, dizinin ortaya çıkış sürecine ve anlatmak istediği güçlü kadın hikâyesine dikkat çekti. “Ben Leman”ın gücünü şiddetten değil varlıktan aldığını vurgulayan oyuncu, dizinin kadın gücünü sessizlikle, duruşla ve bakışla anlattığını ifade etti. Set arkasında büyük bir emek ve dayanışma olduğunu belirten Terzioğlu, izleyicilere ve ekip arkadaşlarına da teşekkür etti.

Ünlü oyuncu paylaşımını, “Biz bir final yapıyoruz. Ama bazı hikâyeler bitmez. İz olur, duruş olur, hatırlanır. Hoşça kal Leman” sözleriyle tamamladı.

Ben Leman, 13. bölümüyle NOW ekranlarında final yaparak yayın hayatını noktalayacak.