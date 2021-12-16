‘Ben Superman’im’ diyen adam kafedeki masanın üzerine uçtu

16 Aralık 2021 Perşembe, 10:24

Kadıköy’deki bir eğlence mekanında meydana gelen olayda iddiaya göre, müşterilerin mekanda yoğun olduğu esnada sokak üzerinden koşarak gelen bir şahıs, ‘Ben Superman’im’ diye bağırarak müşterilerin oturduğu masanın üzerine atladı. Masada oturan müşterilerle birlikte yere düşen şahıs, bir süre yerden kalkamayarak sürüklendi. Şahıs daha sonra çevredekilerin şaşkın bakışları arasında gözden kayboldu. Yaşanan ilginç anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

“MASALARIN ÜZERİNE ATLADI”

Olayın yaşandığı işletmenin personeli, “Biz o esnada normal çalışmamızı sürdürüyorduk. Arkadaşın biri yukarıdan koşarak ‘Ben Superman’im’ diyerek masaların üzerine atladı. Yere düştükten sonra biraz daha zıpladı. Sonra kaçarak uzaklaştı. Biz de ne olduğunu şaşırdık. Bir anda garip geldi. Arkadaş sanırım bir an Superman olduğunu düşündü. Buralarda biraz doz kaçınca böyle şeyler yaşanabiliyor” diye konuştu.



