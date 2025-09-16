Bennington Üçgeni: Gidenin geri dönmediği gizemli bölge

ABD’nin Vermont eyaletinde yer alan Bennington Üçgeni, onlarca yıldır gizemli kaybolma vakalarıyla gündeme geliyor. 1940’lardan bu yana bölgede yaşanan kayıplar, paranormal teorilerden kriminal ihtimallere kadar pek çok tartışmayı beraberinde getirdi.

GİZEMLİ KAYBOLMALARIN MERKEZİ

Bennington Üçgeni, kabaca Glastenbury Dağı ve çevresini kapsayan ormanlık bir bölge. Bu alan, doğal güzellikleriyle öne çıksa da tarih boyunca yerel halkın “uğursuz” olarak nitelendirdiği bir coğrafya oldu. En bilinen kaybolma vakaları arasında 1945’te kayıplara karışan 74 yaşındaki Middie Rivers, 1946’da iz bırakmadan ortadan kaybolan Paula Welden ve 1950’de kaybolan 8 yaşındaki Paul Jepson bulunuyor. Bu kişilerden hiçbiri bir daha bulunamadı.

PARANORMAL TEORİLER VE YEREL İNANÇLAR

Kaybolmaların ardından bölge hakkında birçok teori ortaya atıldı. Kimileri bu gizemin paranormal olaylarla bağlantılı olabileceğini öne sürerken, bazıları ise seri suçluların bölgede faaliyet göstermiş olabileceğini iddia ediyor. Yerel efsanelerde ise dağın “lanetli” olduğuna, burada yaşayan ruhların insanları “aldığına” dair söylentiler yaygın.

UZMANLARIN GÖRÜŞÜ

Araştırmacılara göre bölgede kaybolmaların temel nedeni, vahşi doğa koşulları. Sarp arazi, sık ormanlar ve ani hava değişimleri, yön bulmayı zorlaştırıyor. Özellikle deneyimsiz yürüyüşçüler için bölge, ölümcül tuzaklara dönüşebiliyor. Ancak kayıpların hiçbir iz bırakmadan ortadan kaybolması, gizemi hâlâ canlı tutuyor.

ÇÖZÜLEMEYEN BİR SIR

Bugün hâlâ Bennington Üçgeni, hem doğa tutkunlarını hem de gizem meraklılarını cezbediyor. Bölgeye gelen ziyaretçiler, bir yandan eşsiz manzaraların tadını çıkarırken, diğer yandan akıllarında aynı soruyu taşıyor: “Bu insanlar gerçekten nereye kayboldu?”