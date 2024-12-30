Bennu Gerede'den şoke eden açıklama: 'Sevişirken ölmek istiyorum'

Yayınlanma: 30.12.2024 - 13:00

Güncelleme: 30.12.2024 - 13:00

Bennu Gerede, YouTube’da konuk olduğu bir programda samimi açıklamalar yaparak dikkatleri üzerine topladı. 4 çocuk annesi olan Gerede, hayatına dair pek çok çarpıcı itirafta bulundu.

Gerede, mutsuz ve gergin kadınlar hakkında yaptığı yorumda, "Bunun sevişmesi gerekiyor" diyerek ilginç bir bakış açısı sundu.



Ayrıca, "Artık hayatıma narsist erkeklerin girmesine izin vermiyorum" şeklinde bir açıklamada bulunarak, ilişkilerdeki tutumunu da netleştirdi.







Gerede, hayalini de paylaşarak, "Hayalim sevişirken ölmek. Yanlış anlaşılmasın seks hastası değilim" ifadelerini kullandı. Seks ve sarılmanın şiddeti ortadan kaldıran etkilerini vurgulayan ünlü isim, "Benim her zaman seks hayatım çok iyi oldu ve oluyor" diyerek bu konuda kendine güvenini dile getirdi.



"BABAMDAN DAYAK YEDİM"

Gerede, geçmişte babasından ve iki eski sevgilisinden fiziksel şiddet gördüğünü de açıkladı. "Babamdan ilk dayağımı 14 yaşımda flörtümle telefonda konuşurken yedim" dedi.

Zorlu dönemlerden geçtiğini belirten Gerede, "Birkaç kez dibe vurdum ama Anka kuşları gibi küllerimden doğdum" diyerek yaşadığı zorluklara karşı nasıl bir direncinin olduğunu paylaştı.







"HÜCRELERİMLE KONUŞUYORUM"

Ayrıca, ruhsal iyileşme sürecinden bahseden Bennu Gerede, "Hücrelerimle konuşuyorum. Her yeni ayda bir şeyler yazar, sonra onları toprağa gömerim. Dolunayda da çıkartıp yakarım" dedi. Gerede, Peru’da geçirdiği bir hafta boyunca yaşadığı dönüşümden de bahsederek, "Hayatımın en zor dönemiydi. Işık yok, sıcak su yok. Bitkisel bir iksir içtim; 6 saat boyunca başka bir dünyaya geçtim. Hayatım değişti" diyerek, şaman içeceğinin ruhsal iyileşme üzerindeki etkilerini vurguladı. "Psikiyatristlerin 30 yılda yapamadığını o Şaman içeceği bir günde yaptı" şeklinde bir açıklama yaptı.