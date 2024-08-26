Yayınlanma: 26.08.2024 - 15:04

Güncelleme: 26.08.2024 - 15:04

Zaman zaman hiç düşünmeden tüketilen ve mutfakta yer alan bazı besinlere farklı açıdan bakıldığında birçoğunu vücuttaki bir parçayla bağdaştırmak mümkün olabiliyor. Bazı besinler var ki benzediği organlara iyi gelebiliyor. Uzman Diyetisyen Şükrü Can Gülşen konu hakkında bilgiler verdi. İşte, benzediği organa iyi gelen 10 besin...

BENZEDİĞİ ORGANA İYİ GELEN 10 BESİN

1. Tatlı patates - Pankreas:

Kan basıncını rahatlatarak pankreasın rahat çalışmasını sağlar.

2. Domates - Kalp:

İçerdiği likopen kanı ve kalbi korur ve temizler bu sayede kalp daha iyi çalışır.

3. Ceviz - Beyin:

İçerdiği e vitamini ve n3 yağ asidi sebebiyle tam bir beyin dostudur.

4. Greyfurt - Göğüs:

Limonid içeriği sebebiyle tam bir göğüs kanser karşıtıdır.

5. Zencefil - Mide:

Mideyi temizleyerek gazı önler ülser reflüyü olumlu yönde etkiler. Ayrıca mide bulantısı,hazımsızlık sorunu,kusma ve gaz problemine karşı rahatlatıcıdır.

6. Üzüm - Akciğer:

Alvaollere oksijen taşınmasını artırarak akciğerleri rahatlatır.

7. Mantar - Kulak:

İçerdiği D vitamini sebebiyle duyma kaybının iyileşmesine yardımcı olur. Mantar ortadan ikiyi ayrıldıpında kulağa benzer.

8. Kereviz - Kemik:

İçerdiği silisyum sebeyile kemiğin sert yapısını oluşturur.

9. Avokado - Uterus:

İçerdiği mikro-makro elementler sayesinde rahimi temizler ve rahimağzı kanseri riskinin azlatır.

10. Havuç - Göz:

Havuç, beta karoten deposu olduğundan göz sağlığı için birebirdir.