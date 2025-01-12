Beren Saat ve Kenan Doğulu'nun Los Angeles'taki milyon dolarlık evleri kül oldu!

Yayınlanma: 12.01.2025 - 13:13

Güncelleme: 12.01.2025 - 13:13

ABD'de günlerdir süren Los Angeles yangınları, 16 insanın hayatını kaybetmesine neden olurken, milyarlarca doları aşan zararıyla son yılların en büyük ekonomik felaketlerinden birine dönüştü.

Hollywood yıldızları başta olmak üzere çok sayıda ünlü ismin evlerini kullanılamayacak hale getiren yangınlardan Türk ünlüler de etkilenirken, Sabah'ın haberine göre, 2014 yılında Los Angeles'tan 1.2 milyon dolara ev satın alan Beren Saat ve Kenan Doğulu çiftinin evleri de yangınlarda küle dönüştü.

YANGINLARIN ARDINDAN ABD'YE GİDECEKLER

İki ismin yaşananları Türkiye'den üzüntüyle takip ettiği aktarılırken, yangınların tamamen kontrol altına alınmasından kısa bir süre sonra ABD'ye gitmeyi planladıkları ve evlerinde meydana gelen hasarın tespiti için çalışma yürütecekleri öğrenildi.

Beren Saat ve Kenan Doğulu, 2014 yılında Los Angeles'ta evlenmiş ve bölgeden 1.2 milyon dolar değerinde bir ev satın alarak hayatlarının bir bölümünü burada geçirmeye başlamıştı.



