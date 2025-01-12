Tuzla’da palet fabrikasında korkutan yangın!
İstanbul Tuzla'da palet üretimi yapan fabrikada yangın çıktı. Alevler fabrikadaki işçilerin kaldığı konteynere de sıçradı. Ölen ya da yaralanın olmadığı yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, saat 06.00 sıralarında Tepeören Mahallesi, Kirazlı Caddesi üzerindeki palet fabrikasında çıktı.
İddiaya göre, alevler önce işçilerin ısınmak için yaktıkları ahşap malzemelere daha sonra fabrikadaki diğer paletlere sıçradı. Kısa sürede alevlerin büyümesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
İşçilerin kaldığı konteynere de sıçrayan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından itfaiye, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Ölen ya da yaralanın olmadığı yangında çok sayıda palet yanarak kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.
Etiketler: #tuzla #palet fabrikası #Yangın
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