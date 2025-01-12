Los Angeles yangını ödül törenlerini vurdu: Grammy Ödülleri ertelenebilir

Yayınlanma: 12.01.2025 - 11:14

Güncelleme: 12.01.2025 - 11:14

Müzik dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan Grammy Ödülleri için geri sayım sürerken, Los Angeles'taki şiddetli orman yangınları törenin ertelenme ihtimalini gündeme getirdi.

Normalde 2 Şubat’ta Los Angeles’taki Crypto.com Arena’da düzenlenmesi planlanan Grammy Ödülleri için, The Hollywood Reporter’a göre, erteleme veya format değişikliği seçenekleri tartışılıyor. Sunuculuk yapacak isimler ya da sahne alacak sanatçılar henüz açıklanmazken, törenin kaderi önümüzdeki günlerde netleşecek.

HOLLYWOOD’DA ETKİNLİKLER BİRER BİRER ERTELENİYOR



Los Angeles ve çevresindeki şiddetli yangınlar büyük tahribata yol açarken, binlerce yapı zarar gördü. Hollywood’daki ikonik mekanlar da felaketten etkilendi. Robbie Williams ve Jennifer Lopez gibi isimler, filmlerinin Los Angeles prömiyerlerini iptal etmek zorunda kaldı. Bazı dizi çekimleri de durduruldu.

12 Ocak’ta düzenlenmesi planlanan Critics Choice Awards töreni, 26 Ocak tarihine ertelendi. BAFTA Ödülleri'nin Amerika’da yapılacak partisi de iptal edilen etkinlikler arasında yer aldı.

OSCAR TÖRENİ DE TEHLİKEDE



Sinema dünyasının en prestijli ödülü olan Oscar Ödülleri’nin de ertelenme ihtimali gündemde. Normalde 2 Mart 2025’te düzenlenmesi planlanan 97. Oscar Ödülleri’nin aday listesi, yangınlar nedeniyle 17 Ocak yerine 19 Ocak’ta açıklanacak.

New York Times’ın haberine göre, erteleme ihtimali değerlendiriliyor. Oscar töreni daha önce dört kez ertelenmişti: 1928’de Los Angeles’taki yoğun sel, 1968’de Martin Luther King Jr.’ın suikastı, 1981’de Başkan Ronald Reagan’a yapılan suikast girişimi ve 2021’deki pandemi nedeniyle.

Yangınların etkisinin ne kadar süreceği ve ödül törenlerinin planlarını nasıl etkileyeceği, önümüzdeki günlerde kesinleşecek.