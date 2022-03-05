Bergen filmine engel: Salona çevik kuvvet geldi!

05 Mart 2022 Cumartesi, 08:45

Uzun süredir merakla beklenen Bergen filmi dün vizyona girdi. Fakat Adana Kozan'da yapılması planlanan filmin galası belediye tarafından engellendi.

Gazeteci Candaş Tolga Işık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bergen'i öldüren Halis Serbest'in yaşadığı Kozan'da belediye sineması bugün aniden Bergen filmini yayınlamaktan vazgeçti. Filmin İstanbul'daki galasına çevik kuvvet geldi. Ölüm tehditleri alan yapımcıları ise korumalarla yaşıyor" dedi.

"ÖYLE UYGUN GÖRÜLDÜ"

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan ile görüştüğünü belirten Işık, "Az önce Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan'ı aradım ve "1 ay önce rezervasyonu yapılan film neden gösterime girdiği gün bir anda vizyondan kaldırıldı?" diye sordum. "Öyle uygun görüldü" dedi. Sayın Başkan, tüm ısrarlarıma rağmen başka bir yanıt vermedi" ifadelerini kullandı.

Işık, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"8 mart öncesi size bir Türkiye gerçeği anlatayım: Bergen'i öldüren Halis Serbest'in yaşadığı Kozan'da belediye sineması bugün aniden Bergen filmini yayınlamaktan vazgeçti! Filmin İstanbul'daki galasına çevik kuvvet geldi. Ölüm tehditleri alan yapımcıları ise korumalarla yaşıyor"

8 mart öncesi size bir Türkiye gerçeği anlatayım: Bergen'i öldüren Halis Serbest'in yaşadığı Kozan'da belediye sineması bugün aniden Bergen filmini yayınlamaktan vazgeçti! Filmin İstanbul'daki galasına çevik kuvvet geldi. Ölüm tehditleri alan yapımcıları ise korumalarla yaşıyor. — Candaş Tolga Işık (@ctisik) March 4, 2022

"Az önce Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan'ı aradım ve "1 ay önce rezervasyonu yapılan film neden gösterime girdiği gün bir anda vizyondan kaldırıldı?" diye sordum. "Öyle uygun görüldü" dedi. Sayın Başkan, tüm ısrarlarıma rağmen başka bir yanıt vermedi"

Az önce Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan'ı aradım ve "1 ay önce rezervasyonu yapılan film neden gösterime girdiği gün bir anda vizyondan kaldırıldı?" diye sordum. "Öyle uygun görüldü" dedi. Sayın Başkan, tüm ısrarlarıma rağmen başka bir yanıt vermedi. — Candaş Tolga Işık (@ctisik) March 4, 2022

BERGEN KİMDİR?

Asıl adı Belgin Sarılmışer olan Bergen, 16 Temmuz 1960'da Mersin'de dünyaya geldi. Henüz 6 yaşındayken, annesi Sebahat Çakır ile babasının boşanması sonucu, 1966'da annesiyle Ankara'ya yerleşti.

Yenimahalle Yunus Emre İlkokulu'ndan sonra Ankara Devlet Konservatuarı Piyano bölümünü girdi ama maddi sıkıntılar nedeniyle ayrılıp yaşını büyülterek bir süre PTT'de çalıştı.

1977'de eğlenmek için gittiği gece kulübünde arkadaşlarının ısrarıyla sahneye çıkarak 'Batsın Bu Dünya'yı seslendirdi ve kulübün sahibi İlhan Feyman'dan teklif alarak, sahnelere adım attı.

Sahne adını, Norveç'in Bergen şehrinden etkilendiği için Bergen olarak belirleyen sanatçı, Feyman Gece Kulübü'nde Grup Lokomotif orkestrası ile birlikte Türk Sanat Müziği, Türk Hafif Müziği ve dönemin modası olan arajmanlardan oluşan repertuarlarla sahne aldı.

KEZZAP SONUCU TEK GÖZÜNÜ KAYBETTİ

Ankara'dan sonra iş için Adana'ya giden Bergen, burada Halis Serbes'le tanıştı ve bir yıl sonra da evlendi. 1982 yılında Atlas Plak'tan ilk longplayı olan 'Şikâyetim Var'ı çıkardı. Sanat yaşamındaki çıkışı devam ederken kocasının şiddet göstermesine dayanamayan Bergen, birçok kez eşinden kaçtı.

Ekim 1982'de İzmir'de çalışırken kocasının azmettirmesiyle yüzüne kezzap atıldı. Bu saldırıda tek gözünü kaybeden ve vücudun büyük bir kısmı yanan Bergen, tedavi sonrası Kibariye'yi meşhur eden 'Kimbilir' şarkısının bestecisi Cengiz Özşeker tarafından ikna edilip sahneye çıkarıldı.

ACILARIN KADINI BERGEN

İstanbul müzik piyasasındaki ilk profesyonel longplayi olan "İnsan Severse"yi Burhan Bayar'ın müzik yönetmenliğinde çıkaran sanatçı 1986 yılının sonlarına doğru yaptığı "Acıların Kadını" ile şöhrete kavuştu.

BERGEN NASIL VE NE ZAMAN ÖLDÜ?

Kocasından Nisan 1989'da resmen boşanan Bergen, Haziran 1989'da sahnelere dönüşünü, hayattayken ki son albümü olan "Yıllar Affetmez" ile yaptı. Yoğun bir ilgiyle karşılanan albümün tanıtım turnelerine başlayan sanatçı 14 Ağustos 1989'u 15 Ağustos'a bağlayan gece Adana Pozantı'da boşandığı eşi Serbes tarafından kurşunlanarak öldürüldü. Sanatçının cenazesi memleketi Mersin'de defnedildi.